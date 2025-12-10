Даже новый мотор жрёт топливо, если водитель забыл одно простое правило

Повышенный расход топлива может настигнуть даже исправный автомобиль, и причина не всегда кроется в двигателе. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru". Как отмечают специалисты, поведение водителя и качество топлива зачастую влияют на экономичность не меньше, чем техническое состояние машины.

Качество топлива и его последствия

Независимый автоэксперт Сергей Петров напомнил, что низкое качество бензина способно нарушить стабильную работу двигателя. Если сразу после заправки загорается индикатор Check Engine, это может быть прямым сигналом проблем с составом топлива.

"Качество бензина напрямую влияет на расход. Если топливо не соответствует нормам, двигатель работает нестабильно, что может вызвать перерасход. В некоторых случаях это сопровождается загоранием сигнала Check Engine на приборной панели", — пояснил Петров.

По его словам, в таких ситуациях мотор начинает сжигать топливо неравномерно, что снижает эффективность и повышает нагрузку на систему. Подобные признаки особенно часто проявляются зимой, когда добавки в горючее изменяют его поведение при низких температурах.

Влияние стиля вождения

Помимо состава топлива, большое значение имеет манера управления автомобилем. Агрессивные ускорения, частые торможения и движение на повышенных оборотах увеличивают расход даже при полностью исправном двигателе.

Петров подчеркнул, что неэкономичная езда приводит к перерасходу, поскольку двигатель вынужден работать с избыточной нагрузкой. При плавном наборе скорости и поддержании стабильного темпа, напротив, достигается оптимальный баланс мощности и потребления.

Специалисты напоминают: агрессивный стиль вождения повышает не только расход, но и износ трансмиссии, тормозов и шин, что в итоге отражается на общих эксплуатационных затратах.

Технические причины перерасхода

Эксперт также перечислил возможные неисправности, вызывающие увеличение расхода топлива. Среди них — загрязнение топливной системы, форсунок и впускного коллектора, а также использование некачественного воздушного фильтра. Ограничение воздушного потока заставляет двигатель работать интенсивнее, расходуя больше топлива.

"На расход топлива влияют и неисправности, не связанные напрямую с двигателем. Например, подклинивающие тормозные механизмы или загрязненные радиаторы системы охлаждения заставляют мотор работать менее эффективно", — отметил Петров. Он добавил, что своевременная диагностика помогает выявить подобные проблемы до того, как они приведут к серьёзным последствиям.

В целом, повышение расхода топлива — это сигнал к внимательному осмотру машины и пересмотру водительских привычек. Иногда достаточно поменять стиль езды или выбрать проверенную заправку, чтобы вернуть мотору экономичность.