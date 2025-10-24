Бензин снова в свободном полёте: Крым прощается с лимитами и очередями

С 26 октября жители Крыма смогут заправляться без ограничений. После нескольких недель перебоев с поставками горючего власти полуострова сообщили о полном восстановлении свободной продажи топлива.

"С 9 утра 26 октября на территории Республики Крым будут работать 270 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов", — заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам руководителя региона, решение принято в координации с федеральными структурами. В последние недели на полуострове наблюдались трудности с поставками бензина и дизеля, что привело к лимитам на заправках. Водители могли приобретать не более 20-30 литров за раз, а в некоторых районах топливо отпускалось только по талонам.

Как решали проблему с топливом

Проблема возникла из-за логистических ограничений и увеличившегося спроса. Основной объём бензина доставляется на полуостров через Крымский мост и морские терминалы, а любые сбои в графиках перевозок приводят к дефициту.

Ситуация осложнилась также ростом числа туристов и активным использованием топлива для сельхозтехники в разгар осенних работ. Чтобы нормализовать поставки, власти региона задействовали дополнительные маршруты доставки и увеличили квоты для крупных сетей АЗС.

"Все мероприятия, которые проводятся по урегулированию ситуации с наличием бензина на заправках полуострова, согласованы с федеральными органами власти", — добавил Сергей Аксенов.

Что изменится для автомобилистов

Теперь все виды топлива — от АИ-92 до дизеля — доступны в полном объёме. Водителям не нужно предъявлять документы или использовать талоны: оплата происходит в обычном режиме.

На большинстве сетевых заправок, включая "ТЭС", "Крымнефть" и "Атан", уже сняты ограничения на отпуск литража. Также возобновлены программы лояльности и накопительные бонусы, временно приостановленные из-за кризиса.

Эксперты отмечают, что стабилизация поставок позволит удержать цены в пределах среднего уровня по югу России. Повышения стоимости топлива не прогнозируется.

Сравнение: ситуация "до" и "после"