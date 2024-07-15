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BI: российские ФАБ-3000 представляют большую опасность из-за своих характеристик
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BI: российские ФАБ-3000 представляют большую опасность из-за своих характеристик

Управляемые авиабомбы ВС РФ представляют серьёзную опасность, так как практически неуязвимы для украинских систем ПВО, пишет Business Insider.

"Эти бомбы — огромное преимущество. Российская авиация может запускать ФАБ с достаточно большого расстояния, чтобы украинские силы не могли сбивать самолеты противника", — пишет журнал.

Автор подчёркивает, что управляемые авиабомбы отличаются высокой скоростью полёта, трудноуловимы на радарах и обладают "небаллистической траекторией", что делает боеприпасы практически несбиваемыми с помощью ПВО.

В публикации отмечается, что производство ФАБ-3000 растёт — недавно ВКС РФ продемонстрировали бомбу с трёхтонной начинкой.

Фото: Виталий Кузьмин (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International).

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