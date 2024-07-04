Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.07.2024 : 87,9506
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.07.2024 : 94,5829
Генпрокуратура недовольна деятельностью ФСИН из-за участившихся побегов
  1. Главная
  2. Страна

Генпрокуратура недовольна деятельностью ФСИН из-за участившихся побегов

Генеральная прокуратура России провела проверку Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в связи с увеличением числа побегов из колоний-поселений.

В ходе проверки были выявлены нарушения федерального законодательства, связанные с обеспечением надзора за осужденными и профилактикой их противоправного поведения.

В связи с этим, генеральная прокуратура внесла представление директору ФСИН с требованием устранить выявленные недостатки.

О результатах проверки был проинформирован министр юстиции России.
ФСИН оперативно отреагировала на замечания прокуратуры и приняла комплекс мер организационного и практического характера по их устранению.

В результате, за первые пять месяцев текущего года число побегов из колоний-поселений сократилось более чем втрое.

Генеральная прокуратура продолжает мониторинг ситуации в сфере исполнения наказаний, чтобы обеспечить соблюдение законности в этой области.

Фото: From Wikimedia Commons/ Glossologist (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Белоруссия вступила в ШОС, доведя число участников до десяти

Белоруссия вступила в ШОС, доведя число участников до десяти

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящем в Астане, были подписаны документы о вступлении Белоруссии в организацию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, возглавивший встречу, отметил, что Беларусь за короткий срок выполнила все необходимые процедуры для получения полноправного членства.

Читать полностью
Лидеры стран ШОС подписали Астанинскую декларацию объединения

Лидеры стран ШОС подписали Астанинскую декларацию объединения

Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрили Астанинскую декларацию на саммите, проходившем в столице Казахстана. Эту информацию подтвердил корреспондент информационного агентства ТАСС.

Читать полностью

Общество

В 38 городах России за день были побиты рекорды температуры

В 38 городах России за день были побиты рекорды температуры

3 июля в 38 населенных пунктах России были зафиксированы рекордные температуры, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. В Москве, на метеостанции ВДНХ, столбик термометра поднялся до +32,7 градусов, превзойдя предыдущий максимум 1917 года на полградуса.

Читать полностью

"Новые люди": необходимо разрешить водить инвалидам с ампутированными руками

Российская политическая партия "Новые люди" в рамках партпроекта "На равных" сообщили о необходимости разрешить получать водительские права участникам СВО, в том числе инвалидам с ампутированными руками, которые доказали на экзамене на знание Правил Дорожного Движения, что способны управлять транспортным средством. Об этом информировала РИА Новости депутат ГД Ксения Горячева.

Читать полностью

Новости