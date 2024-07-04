Генеральная прокуратура России провела проверку Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в связи с увеличением числа побегов из колоний-поселений.

В ходе проверки были выявлены нарушения федерального законодательства, связанные с обеспечением надзора за осужденными и профилактикой их противоправного поведения.

В связи с этим, генеральная прокуратура внесла представление директору ФСИН с требованием устранить выявленные недостатки.

О результатах проверки был проинформирован министр юстиции России.

ФСИН оперативно отреагировала на замечания прокуратуры и приняла комплекс мер организационного и практического характера по их устранению.

В результате, за первые пять месяцев текущего года число побегов из колоний-поселений сократилось более чем втрое.

Генеральная прокуратура продолжает мониторинг ситуации в сфере исполнения наказаний, чтобы обеспечить соблюдение законности в этой области.

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