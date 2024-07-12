Завершилась служебная проверка после захвата заложников в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону, которое произошло 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН России.

Ведомство приняло решение уволить четырёх сотрудников и привлечь ещё 16 к дисциплинарной ответственности.

«Подали в отставку начальник ГУФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель», - уточняется в ведомстве.

Из официальных данных ФСИН следует, что речь идёт о Дмитрии Безреуких и Василии Гордееве. Отмечается, что "для стабилизации работы и оказания практической помощи" в ростовскую ГУФСИН направлены наиболее опытные сотрудники службы.

Материалы с результатами выявленных в ходе проверки нарушений переданы в СК и Генпрокуратуру.

Фото: vitalykuzmin.net/Виталий Кузьмин (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).