Завершилась служебная проверка после захвата заложников в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону, которое произошло 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН России.
Ведомство приняло решение уволить четырёх сотрудников и привлечь ещё 16 к дисциплинарной ответственности.
«Подали в отставку начальник ГУФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель», - уточняется в ведомстве.
Из официальных данных ФСИН следует, что речь идёт о Дмитрии Безреуких и Василии Гордееве. Отмечается, что "для стабилизации работы и оказания практической помощи" в ростовскую ГУФСИН направлены наиболее опытные сотрудники службы.
Материалы с результатами выявленных в ходе проверки нарушений переданы в СК и Генпрокуратуру.
Фото: vitalykuzmin.net/Виталий Кузьмин (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).
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