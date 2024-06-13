Представители правоохранительных органов остановили нелегальные действия главного врача, работающего в Подмосковье и содействующего гражданам Украины во въезде на территорию Российской Федерации. О произошедшем сообщила пресс-службы УФСБ по Москве и области.

Сотрудники силовой структуры, занимающиеся безопасностью в стране, уличили в незаконных действиях генерального директора и верхнего руководителя медицинской организации вместе с личностью, осуществляющей предпринимательскую деятельность. Они содействовали въезду на территорию РФ иностранным гражданам и в том числе жителям Украины.

Как оказалось, приезжим отправляли поддельные документы о приглашении на медицинское обследование, лечение и так далее. Терапия от несуществующих заболеваний должна была проходить в одной из клиник в Подмосковье. Когда были пойманы правонарушители, выяснилось, что посредством махинаций в Российскую Федерацию приехало свыше 150 лиц иностранных государств.

Сотрудники Федеральной службы безопасности позже поделились информацией, что дело будет рассматриваться как содействие передвижению по заранее обговорённому плану. Долгопрудненский городской суд, занимающийся разрешением правовых споров между гражданами или предприятиями, признал злоумышленников виновными, назначил им срок наказания в тюрьме, а также денежный штраф.

Фото: Flickr / Oregon Department of Transportation (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)