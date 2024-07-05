Работники ФСБ смогли остановить человека, который намеревался устроить террористический акт на объекте ОПК Самары. О произошедшем информировали в спецслужбе, пишет РБК.

По сведениям Федеральной службы безопасности, год назад житель города в Среднем Поволжье России, центре Поволжского экономического района и Самарской области начал обмениваться сообщениями с членом проукраинской террористической организации. В ходе общения самарчанин согласился на то, что он совершит диверсионно-террористический акт.

Перед тем как совершить теракт, мужчина выбирал специально места, в которых он захочет совершить преступление, осматривал их, а также создавал бомбы, изготовливающиеся самодельным способом. Однако в процессе подготовки он был задержан федеральным органом исполнительной власти ФСБ при помощи отряда мобильного особого назначения "Утес" управления Росгвардии по Самарской области, который выполняет задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, за которое ему светит несколько десятков лет в тюрьме. На какую конкретно организацию собирались напасть, в федеральном органе исполнительной власти не сообщили.

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