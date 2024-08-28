ФСБ сорвала планы террористов напасть на церковь в Ингушетии

Федеральная служба безопасности РФ совместно с СК и МВД России предотвратила серию терактов на территории Ингушетии. Как стало известно из сообщения спецслужбы, органы выявили в Назрани и селе Кантышево шесть местных жителей, граждан РФ, планировавших серию нападений на силовиков и местные религиозные объекты. Террористы готовили нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа.

Преступники являются сторонниками запрещенной в России международной террористической организации.

По месту проживания у задержанных нашли, среди прочего, самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие и символику запрещенной в РФ террористической организации.

Преступники дали признательные показания.

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