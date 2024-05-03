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Силами ФСБ ликвидирован предполагаемый пособник террористов из
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:28

Силами ФСБ ликвидирован предполагаемый пособник террористов из "Крокуса"

Предполагаемый пособник террористов, устроивших теракт в "Крокусе" был ликвидирован в Ленинградской области.

Согласно данным ФСБ, ликвидированным был агентом украинской военной разведки, его поиски продолжались 23 дня. В его машине было найдено оружие и следы взрывчатых веществ.

ФСБ располагают данными, что мужчина планировал теракты на объектах российского Министерства Обороны. Мужчина попал в Россию через Литвую. ФСБ застала пособника на месте схрона в Гатчинском районе. При задержании тот оказал сопротивление и был нейтрализован.

Ранее источник Mash сообщал, что подозреваемый скрылся от ФСБ 10 апреля, он бросил машину и сбежал в лепосолку посёлека Мещерское.

На съемной квартире мужчины остались вещи, по легенде он работал автомеханником. ﻿

Фото: mosreg.ru/Пресс-служба Губернатора Московской области (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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