Предполагаемый пособник террористов, устроивших теракт в "Крокусе" был ликвидирован в Ленинградской области.
Согласно данным ФСБ, ликвидированным был агентом украинской военной разведки, его поиски продолжались 23 дня. В его машине было найдено оружие и следы взрывчатых веществ.
ФСБ располагают данными, что мужчина планировал теракты на объектах российского Министерства Обороны. Мужчина попал в Россию через Литвую. ФСБ застала пособника на месте схрона в Гатчинском районе. При задержании тот оказал сопротивление и был нейтрализован.
Ранее источник Mash сообщал, что подозреваемый скрылся от ФСБ 10 апреля, он бросил машину и сбежал в лепосолку посёлека Мещерское.
На съемной квартире мужчины остались вещи, по легенде он работал автомеханником.
Фото: mosreg.ru/Пресс-служба Губернатора Московской области (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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