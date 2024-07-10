ФСБ России сорвала попытку спецслужб Украины устроить теракт на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Киевский режим планировал сделать это, завербовав служащего на судне военного.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов на тяжёлом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в городе Мурманске", — сообщает Центр общественных связей ведомства.
По данным службы, в марте со служащим на крейсере военным РФ связался сотрудник ГУР Украины по имени Олег. Он предложил моряку устроить теракт на корабле за большое вознаграждение. По словам Олега, операцию курировал лично глава ГУР Кирилл Буданов*.
Военнослужащий незамедлительно доложил об этом своему руководству и ФСБ. Российские спецслужбы начали вести оперативную игру. Для осуществления теракта "завербованному" военному Киев прислал компоненты для сборки взрывного устройства.
ФСБ отправили куратору видеозапись с инсценировкой теракта на "Адмирале Кузнецове", после чего тот перестал выходить на связь.
Фото: commons.wikimedia.org/Art Navsegda (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
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