Сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб совершить теракт против троих высокопоставленных российских военнослужащих в Москве, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб совершить теракты в отношении троих высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны в Москве", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержан 30-летний россиянин, завербованный украинской военной разведкой. Он организовал доставку трёх мощных бомб, замаскированных под подарки, по адресам проживания руководителей подразделений Минобороны через курьерские службы. Бомбы планировалось взорвать после подтверждения доставки посылок.

Задержанный признался, что был завербован в мае и согласился совершить теракт за денежное вознаграждение.

Против него возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Расследование продолжается.

Фото: commons.wikimedia.org/Kopchiowski O.P. (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).