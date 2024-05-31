ФСБ России обнародовала рассекреченные архивные документы, раскрывающие, как нацисты в годы Великой Отечественной войны использовали детей и подростков, оставшихся без родителей, для разведывательных и диверсионных операций в тылу Красной армии.

В этих целях применялись даже семилетние дети.

Эта публикация приурочена к международному Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

Документы содержат сведения о том, как нацисты вывозили детей из оккупированных районов СССР в Гемфурт, где функционировала школа, специально предназначенная для их подготовки.

В этой школе детей обучали диверсионной деятельности, включая организацию взрывов на железных дорогах, по которым перемещались советские военные эшелоны.

Нацисты осознавали, что эффективность таких юных диверсантов не будет высокой, поэтому их дальнейшая судьба их не волновала.

Фото:collections.ushmm.org/Alexander Voronzow(Creative Commons CC0 License)