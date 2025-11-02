Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Человек открывает холодильник
Человек открывает холодильник
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 11:36

Фрукт, который повышает сахар сильнее пирожного: врачи назвали неожиданных «виновников» диабета

Фрукты с низким гликемическим индексом безопасны при диабете — эндокринолог Екатерина Янг

Многие считают фрукты безвредной альтернативой сладостям, ведь они содержат витамины, клетчатку и антиоксиданты. Однако для людей с повышенным уровнем сахара в крови не все фрукты одинаково полезны. Эндокринолог Екатерина Янг объяснила, почему важно учитывать гликемический индекс (ГИ) продуктов и как правильно включать фрукты в рацион.

Что такое гликемический индекс

Гликемический индекс показывает, насколько быстро после употребления продукта повышается уровень глюкозы в крови. Чем выше показатель, тем быстрее сахар попадает в кровоток, провоцируя скачки инсулина.

Фрукты и ягоды делятся на три группы:

  • с низким ГИ - до 55 единиц,

  • со средним ГИ - от 56 до 69,

  • с высоким ГИ - от 70 и выше.

"Фрукты с низким гликемическим индексом, такие как яблоки, персики, абрикосы, сливы и клубника, можно безопасно включать в рацион людей с повышенным уровнем сахара в крови, поскольку они не вызывают резких колебаний", — пояснила эндокринолог Екатерина Янг.

Сравнение

Категория Примеры фруктов Гликемический индекс Рекомендация врача
Низкий ГИ Яблоки, персики, абрикосы, сливы, клубника До 55 Можно включать в рацион ежедневно
Средний ГИ Чернослив, черника, грейпфрут, апельсин 56-69 Есть умеренно, не чаще 2-3 раз в неделю
Высокий ГИ Банан, манго, арбуз 70 и выше Избегать при диабете и предиабете

Советы шаг за шагом

  1. Изучайте таблицы гликемического индекса. Они помогут выбрать безопасные продукты.

  2. Ешьте фрукты после основного приёма пищи. Так сахар усваивается медленнее.

  3. Не заменяйте обед фруктами. Они не дают длительного насыщения.

  4. Сочетайте фрукты с белком или клетчаткой. Например, добавляйте их в творог или йогурт без сахара.

  5. Контролируйте порции. Даже полезные фрукты стоит есть в умеренных количествах — 100-150 граммов за раз.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: перекусывать фруктами вместо полноценного приёма пищи.
    Последствие: скачки уровня глюкозы и быстрое возвращение чувства голода.
    Альтернатива: есть фрукты после еды или вместе с белковыми продуктами.

  2. Ошибка: выбирать фрукты по вкусу, а не по гликемическому индексу.
    Последствие: повышение сахара и риск развития инсулинорезистентности.
    Альтернатива: отдавать предпочтение фруктам с низким ГИ.

  3. Ошибка: пить фруктовые соки.
    Последствие: мгновенный скачок сахара из-за отсутствия клетчатки.
    Альтернатива: употреблять цельные фрукты.

А что если…

А что если отказаться от сладких фруктов совсем? В этом нет необходимости. Главное — знать меру и выбирать те, что не повышают уровень сахара резко. Например, небольшое яблоко или горсть клубники принесут пользу и не вызовут колебаний глюкозы.

"Лучше отказаться от перекуса фруктами, особенно при диабете. Они не насыщают надолго, кроме того, вызывают скачки уровня глюкозы в крови", — подчеркнула Екатерина Янг.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы Минусы
Фрукты с низким ГИ Богаты клетчаткой и витаминами Не всегда сладкие по вкусу
Фрукты со средним ГИ Дают энергию Требуют контроля количества
Фрукты с высоким ГИ Вкусные, насыщенные Вызывают скачки сахара

FAQ

Можно ли есть фрукты при диабете?
Да, но предпочтительно выбирать плоды с низким гликемическим индексом и употреблять их после еды.

Какие фрукты самые опасные при диабете?
Банан, манго и арбуз — из-за высокого ГИ.

Чем заменить сладкие фрукты?
Ягодами, яблоками или грейпфрутом — они безопаснее и дольше дают ощущение сытости.

Мифы и правда

  1. Миф: фрукты полезны всегда и в любом количестве.
    Правда: при диабете избыток фруктозы может быть вреден.

  2. Миф: арбуз — диетический продукт.
    Правда: у арбуза высокий гликемический индекс, и он быстро повышает уровень сахара.

  3. Миф: соки полезнее, чем свежие фрукты.
    Правда: в соках нет клетчатки, поэтому сахар усваивается мгновенно.

Исторический контекст

Понятие гликемического индекса появилось в 1980-х годах благодаря исследованиям канадского диетолога Дэвида Дженкинса. Этот показатель стал важнейшим инструментом в лечении диабета и контроле веса. Сегодня он используется во всех странах, а продукты классифицируются по способности повышать уровень глюкозы в крови.

Современные эндокринологи подчёркивают: не стоит полностью отказываться от фруктов — важно знать, какие именно приносят пользу, а какие — вред.

Три интересных факта

  1. У грейпфрута гликемический индекс всего 25, а у арбуза — 75, хотя оба кажутся "лёгкими" фруктами.

  2. В ягодах, особенно клубнике и чернике, содержится антоциан — вещество, помогающее регулировать уровень сахара.

  3. Один спелый банан может содержать столько же сахара, сколько чайная ложка мёда.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Наталья Маркова рассказала, как правильно ухаживать за кожей осенью сегодня в 12:17
Осень высушивает кожу быстрее, чем вы думаете: как спасти лицо от холода и отопления

Как ухаживать за кожей, когда на улице холод и ветер? Врач объяснила, почему осенью нужно перейти на питательные кремы и не забывать про SPF.

Читать полностью » Эндокринолог Татьяна Губина рассказала, когда усталость становится симптомом болезни сегодня в 7:49
Организм устает, даже когда вы спите: эндокринологи объяснили, почему

Когда усталость становится тревожным сигналом, а не просто следствием стресса? Врач объяснила, какие болезни могут скрываться за постоянной слабостью.

Читать полностью » Регулярное употребление ежевики улучшает обмен веществ и состояние кожи — эксперты сегодня в 7:02
Маленькая, да могучая: как обычная ежевика очищает организм и продлевает молодость

Ежевика — не просто лакомство, а настоящий суперфуд. Узнайте, как выбрать и хранить ягоды, чтобы получить максимум пользы и укрепить здоровье.

Читать полностью » Врач-инфекционист Роза Сивякова напомнила о важности регулярной диспансеризации сегодня в 6:13
Как одно обследование может спасти жизнь — врачи раскрыли смысл диспансеризации

Почему врачи называют диспансеризацию "техосмотром организма" и как одно обследование может спасти жизнь? Врач объяснила, зачем проверяться, даже если ничего не болит.

Читать полностью » Сладкий чай повышает риск диабета и воспалений в организме — эндокринолог Зухра Павлова сегодня в 6:02
Напиток бодрости превращается в яд: чем опасна привычка добавлять сахар в чай

Сладкий чай кажется безвредным, но привычка добавлять сахар медленно разрушает здоровье. Узнайте, как перейти на чай без сахара и сохранить вкус.

Читать полностью » Офтальмолог Сино Гозиев рассказал, почему хроническое слезотечение может быть опасным симптомом сегодня в 5:38
Слёзы без причины: врач объяснил, почему постоянное слезотечение может быть сигналом болезни

Постоянные слёзы могут быть не следствием усталости, а сигналом болезни. Врач объяснил, почему за слезотечением часто стоят системные патологии.

Читать полностью » Врач Гадзиян: сладкий завтрак и кофе натощак перегружают поджелудочную железу сегодня в 4:22
Поджелудочная требует отдыха, а мы не даём ей ни минуты: почему перекусы убивают баланс

Почему поджелудочная стареет раньше других органов и как обычный завтрак может её "сломать"? Врач рассказал, какие привычки ускоряют износ и как этого избежать.

Читать полностью » Терапевт Ольга Чистик рассказала, почему заложенность носа может быть признаком гипотиреоза сегодня в 3:16
Когда капли не помогают: что стоит за хронической заложенностью носа

Если насморк не проходит неделями и не помогает ни одна капля, причина может быть вовсе не в простуде. Врач объяснила, как гормональный сбой вызывает заложенность носа.

Читать полностью »

Новости
Еда
Куриные окорочка необходимо жарить на сковороде с чесноком для хрустящей корочки
Садоводство
Учёные подтвердили: раствор перекиси 1:100 улучшает дыхание корней и продлевает цветение
Спорт и фитнес
Массаж и похудение: что действительно происходит с организмом
Красота и здоровье
Сладкий картофель полезен для сердца и диабетиков, но требует осторожности — Екатерина Кашух
Туризм
Гид по лучшим достопримечательностям Пскова для туристов
Питомцы
Исследование поведения домашних кошек показало отсутствие у самцов инстинкта заботы о котятах
Дом
Настойка мяты и сухой шампунь помогут дольше сохранять чистоту волос
Садоводство
Георгины и гладиолусы необходимо выкапывать осенью для зимнего хранения — Ольга Громова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet