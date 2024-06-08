Оман рассматривает возможность стратегического партнёрства с Россией для поставок овощей и фруктов в султанат. Об этом рассказал Мухаммед аль-Харси, генеральный директор продовольственной инвестиционной холдинговой компании Oman Food Investment Holding, на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает ТАСС.

Компания, занимающаяся вопросами продовольственной безопасности и специализирующаяся на животноводстве и сельском хозяйстве, видит перспективы в расширении сотрудничества в областях, связанных с продуктами питания, включая зерно, бобовые и корма для животных.

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