коктейль колада с фруктами
коктейль колада с фруктами
© commons.wikimedia by Agencia de Noticias ANDES is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Марина Егорова Опубликована сегодня в 19:41

Добавила всего один фрукт в рацион — и сплю как ребёнок: учёные объяснили, почему это работает

Исследование: увеличение потребления растительной пищи укрепляет сон уже через сутки

Многие из нас ищут волшебную таблетку от бессонницы, но, как показывает новое исследование, ключ к хорошему сну может лежать прямо на тарелке. Учёные из Колумбийского и Чикагского университетов выяснили, что увеличение потребления фруктов и овощей может улучшить качество сна уже в течение суток.

В исследовании участвовали 34 молодых человека, за которыми наблюдали 201 день. Те, кто ел около пяти чашек фруктов и овощей ежедневно — столько рекомендуют Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), — спали на 16% крепче.

"Шестнадцать процентов — это очень значимая разница, — отметила директор Центра сна Чикагского университета Эсра Тасали. — Примечательно, что такое изменение можно наблюдать менее чем за 24 часа".

Как питание влияет на сон

Сон напрямую связан с обменом веществ. Фрукты и овощи содержат углеводы и фитонутриенты, которые помогают мозгу усваивать триптофан - аминокислоту, из которой вырабатывается мелатонин, гормон сна. Когда триптофана достаточно, организм легче переключается в режим отдыха и быстрее засыпает.

Клинический диетолог Отэм Бейтс объясняет это иначе:

"Фрукты и овощи имеют низкий гликемический индекс, что помогает стабилизировать уровень сахара в крови", — сказала она. Если сахар скачет, уровень кортизола — гормона стресса — повышается, и сон становится беспокойным.

Почему эффект заметен сразу

Доктор Мари-Пьер Сент-Онж, профессор диетологии Колумбийского университета, добавила:

"Небольшие изменения могут повлиять на сон. Это придаёт сил — лучший отдых находится под вашим контролем".

В отличие от сложных диет, добавление пяти порций овощей и фруктов не требует радикальных шагов. Уже одно яблоко, апельсин или порция шпината делают заметную разницу.

Сравнение

Продукт

Объём (чашки)

Польза для сна

Банан

1

Источник магния и триптофана

Морковь

1

Улучшает обмен веществ

Шпинат (сырой)

2 (1 после приготовления)

Содержит железо и антиоксиданты

Виноград (около 22 ягод)

1

Повышает уровень мелатонина

Картофель

1

Помогает стабилизировать глюкозу

Советы шаг за шагом

  1. Начните с одного фрукта за утро — например, добавьте к завтраку яблоко.
  2. К обеду включите салат из свежих овощей.
  3. На ужин добавьте гарнир из зелени или тушёных овощей.
  4. Старайтесь, чтобы половину тарелки занимали растительные продукты.
  5. Пейте достаточно воды: обезвоживание мешает телу регулировать сон.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: перекусывать сладким поздно вечером.
    Последствие: скачок сахара и ночные пробуждения.
    Альтернатива: банан или йогурт с ягодами.
  • Ошибка: пропускать овощи днём.
    Последствие: недостаток клетчатки и витаминов, нарушающий обмен веществ.
    Альтернатива: добавить морковь, брокколи или шпинат в каждый приём пищи.

А что если вы не любите овощи?

Попробуйте смузи: смешайте шпинат, банан, яблоко и немного йогурта. Такой коктейль обеспечивает организм триптофаном и магнием, не перегружая желудок. Можно добавлять немного овсянки — она тоже способствует выработке мелатонина.

Плюсы и минусы

Подход

Плюсы

Минусы

Увеличение овощей

Улучшает сон и пищеварение

Требует планирования питания

Упор на фрукты

Быстрый эффект, вкусно

Возможен избыток сахара

Смесь из овощей и фруктов

Сбалансированное питание

Нужно следить за порциями

FAQ

Как быстро можно заметить улучшение сна?
Исследования показывают, что эффект возможен уже через 24 часа после увеличения доли растительной пищи.

Что лучше есть перед сном?
Подойдут бананы, киви, миндаль или овсянка — они содержат вещества, способствующие выработке мелатонина.

Сколько порций нужно в день?
CDC рекомендует пять чашек: три овощей и две фруктов. Это эквивалентно 400-500 граммам.

Мифы и правда

  • Миф: только белок влияет на сон.
    Правда: растительные углеводы и микроэлементы не менее важны.
  • Миф: от фруктов вечером толстеют.
    Правда: умеренные порции не влияют на вес и даже помогают уснуть.
  • Миф: диета не может улучшить качество сна.
    Правда: исследования показывают обратное — питание напрямую влияет на ритм отдыха.

2 интересных факта

  • Киви помогает заснуть быстрее благодаря содержанию серотонина.
  • Люди, которые пьют кофе за 6 часов до сна, теряют до 1 часа глубокого сна.

Сон и психология

Питание влияет не только на тело, но и на настроение. Стабильный уровень сахара снижает тревожность, а хороший сон улучшает способность к концентрации и принятию решений. Поэтому здоровая тарелка днём — это залог спокойной ночи.

"Всегда полезно придерживаться здорового образа жизни, чтобы оптимизировать сон", — подчеркнула профессор психологии Кэролин Иверс-Лэндис.

