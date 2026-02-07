Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Малинина Опубликована сегодня в 19:27

Увидела глубокую трещину на яблоне — спасла дерево простым домашним средством

В конце зимы на плодовых деревьях иногда появляются глубокие вертикальные трещины, которые выглядят пугающе и действительно могут поставить под угрозу будущий урожай. Многие принимают их за болезнь, хотя чаще причина куда прозаичнее — обычные погодные качели. Если действовать быстро, дерево можно защитить и помочь ему восстановиться без серьёзных последствий. Об этом сообщает Actualno.

Почему кора плодовых деревьев трескается

Кора для дерева — это не просто "оболочка", а настоящий защитный барьер. Она предохраняет ткани от пересыхания, холода, вредителей и проникновения инфекций. Когда этот слой повреждается, в рану легко попадают грибки, бактерии и насекомые, а сама древесина становится уязвимой. Если трещины оставить без внимания, дерево может ослабнуть и со временем даже погибнуть.

Самая распространённая причина таких повреждений — резкие перепады температуры в конце января и феврале. Днём, особенно в солнечную погоду, стволы заметно нагреваются, а ночью резко остывают. Из-за этого кора и внутренние ткани расширяются и сжимаются неравномерно, что и приводит к появлению разломов и глубоких ран. Частично проблему можно предотвратить, если вовремя белить стволы — это снижает нагрев на солнце и уменьшает риск "морозобоин".

Иногда трещины возникают и по другим причинам: из-за механических повреждений при уходе за садом или из-за животных. У косточковых культур подобные раны могут появляться на фоне камедетечения — состояния, которое внешне напоминает бактериальный рак и тоже требует внимания.

Что делать, если кора уже треснула

Главное правило — не оставлять рану открытой. Если повреждение не закрыть, дерево будет терять влагу, а патогены получат прямой доступ к живым тканям. Поэтому задача садовода — аккуратно обработать место трещины и "запечатать" его, чтобы ускорить заживление и снизить риск заражения.

Для этого используют либо готовую садовую мазь, либо проверенное домашнее средство, которое легко приготовить из простых компонентов. Такой способ особенно удобен, если нужно действовать быстро и без похода в магазин.

Домашняя паста для защиты ствола

Для смеси понадобятся:

  1. 2 части глины
  2. 1 часть древесной золы
  3. вода

Глину и золу смешивают и добавляют воду небольшими порциями, пока не получится густая пластичная масса. Перед нанесением треснувшую кору рекомендуется очистить щёткой, чтобы убрать грязь и отслоившиеся фрагменты. Затем пасту наносят толстым слоем прямо на повреждённый участок.

Чтобы средство держалось лучше, ствол можно обмотать бинтом или лентой, фиксируя "повязку" на месте. Обычно её оставляют на пару недель, а если прошёл сильный дождь и слой размылся, повязку меняют и обновляют покрытие.

Почему этот способ помогает дереву

Глина работает как защитный экран: она удерживает влагу, не даёт тканям пересыхать и частично закрывает рану от внешних воздействий. Зола при этом играет роль природного антисептика — она помогает снизить риск развития грибков и бактерий и делает среду менее благоприятной для вредителей.

В сочетании эти компоненты ускоряют заживление трещин и помогают дереву пережить сложный период без серьёзного ослабления. Важно только наносить пасту в сухой ясный день, когда нет сильных морозов — зимой или ранней весной, чтобы смесь легла ровно и смогла закрепиться.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

