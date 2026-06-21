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Прилавок с фруктами и овощами
Прилавок с фруктами и овощами
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Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 15:43

Жизнь банановой наклейки: почему профессионалы никогда не покупают товар с кривым стикером

На фруктовом развале стикер на кожуре часто изучают реже, чем сам плод. А зря: именно эта маленькая наклейка нередко подсказывает, как выращивали урожай и почему один и тот же банан стоит по-разному. На влажной бумаге видны четыре или пять цифр, и за ними прячется не декор, а код продукта, который помогает торговле не путаться в сортах.

Для покупателя это почти карманная шпаргалка. Если код прочитать правильно, можно отличить обычный фрукт от органического и не поддаться мифам из интернета. Но есть нюанс: сама система держится на добровольных правилах, без жесткого контроля и инспекций. Поэтому наклейка помогает с ориентиром, но не заменяет здравый смысл и внимательный взгляд на товар.

Что означает PLU-код на фруктах

PLU расшифровывается как Price Look-Up Code. Этот формат придумали в начале 1990-х, чтобы кассиры и оптовики не спорили о сорте, стране и категории товара. Сегодня в каталоге уже больше 1500 номеров, и каждый из них связан с конкретным типом фрукта или овоща.

Система выглядит простой, но работает почти как язык жестов на рынке: коротко, быстро и без лишних слов. Покупатель видит цифры, продавец считывает категорию, а цепочка поставок идет дальше без путаницы. Ориентир полезный, особенно когда на прилавке лежат внешне похожие плоды с разной технологией выращивания.

Как отличить органический плод от обычного

Базовое правило запоминается за секунду. Если на фрукте четыре цифры и первая из них 3 или 4, перед вами обычный продукт, выращенный по стандартной агротехнике. В ней допускаются удобрения и пестициды, но только в пределах норм.

Если же код состоит из пяти цифр и начинается с 9, это органическая продукция. По сути, к обычному четырехзначному номеру слева добавляют девятку. Так, банан сорта Кавендиш маркируют как 4011, а его органическую версию — 94011. Эта схема удобна, потому что не требует длинных пояснений прямо на кассе.

Для покупателя важен не романтический миф, а конкретика. Разобраться в маркировке проще, чем потом гадать, почему один товар пахнет слабее или хранится иначе. Цифры на наклейке не расскажут все о вкусе, но помогут понять, к какой категории относится плод.

"Покупатель часто переоценивает магию стикера. Номер на кожуре не заменяет проверку внешнего вида. Если плод слишком мягкий, с повреждениями или следами влаги под наклейкой, это уже сигнал смотреть внимательнее, независимо от того, есть там девятка или нет"

шеф-повар, бренд-шеф и преподаватель кулинарного искусства с многолетним опытом Артём Ильич Соколов

Почему коды с восьмеркой не стоит бояться

В интернете живет старая страшилка: якобы код с восьмеркой означает ГМО и должен пугать покупателя. История у этого мифа действительно есть. Когда-то диапазон с префиксом 8 резервировали под генетически модифицированные продукты.

Но на практике этот ряд почти не прижился. Свободные номера позже стали раздавать обычным товарам, которые не имеют отношения к ГМО. Поэтому одна восьмерка на наклейке не говорит о риске и не должна вызывать тревогу.

Гораздо разумнее смотреть на происхождение товара, его свежесть и нормальную маркировку производителя. В этом смысле правила хранения продуктов полезнее паники: и для качества, и для кошелька. Наклейка — это подсказка, а не приговор.

Что означает лягушка на упаковке

На некоторых бананах, кофейных пачках и других товарах можно увидеть знак с лягушкой. Его часто принимают за маркетинговую безделицу, хотя смысл у маркировки вполне практический. Это символ Rainforest Alliance.

Такой знак ставят на продукцию, которая выращена без грубого давления на тропические леса и с более аккуратным отношением к фермерскому труду. То есть лягушка здесь не про украшение, а про экологические и социальные условия производства. Для покупателя это удобный ориентир, если он выбирает товар не только по цене.

При этом сам значок тоже не отменяет обычной проверки. Важно, как выглядит плод, где он лежит и насколько аккуратно с ним обращались. Если сравнивать, это скорее добрый маяк, чем абсолютная гарантия.

Как распознать переклеенную наклейку

У системы маркировки есть слабое место: переклейка. На рынках и в небольших лавках дешёвый продукт иногда пытаются выдать за более дорогой импортный сорт. Делается это просто — старый стикер снимают, а поверх ставят новый.

Обман выдают мелочи. Наклейка может сидеть криво, отходить по краям, морщиться или легко сниматься одним движением. Хорошо приклеенный фабричный стикер обычно держится ровно и плотно, без следов спешки. Если на кожуре заметны повреждения под номером, это тоже повод насторожиться.

Здесь не нужен сложный анализ. Достаточно включить бытовую внимательность и не покупать товар только из-за красивой цифры. На полке с фруктами именно такие мелочи часто рассказывают больше, чем громкая вывеска.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Сколько цифр должно быть у обычного фрукта?
Четыре. Обычно это код, который начинается на 3 или 4.

Что означает пять цифр и девятка впереди?
Это органический продукт.

Правда ли, что восьмерка на коде связана с ГМО?
Нет. Этот миф не работает с современной маркировкой.

Можно ли доверять одной только наклейке?
Нет. Смотрите еще на внешний вид, запах и целостность плода.

Проверено экспертом: маркировка продуктов, категории плодов, признаки переклейки стикеров, органическая продукция, качество питания — шеф-повар, технолог и консультант по пищевым технологиям и качеству питания Ирина Андреевна Корнилова

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Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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