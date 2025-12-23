Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Coca-Cola
Coca-Cola
© Desingned by Freepik by ы из бутылки в стакан со льдом is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 1:38

Сладкий напиток бьёт по защите организма: безобидная привычка включает тревожный режим

Фруктоза повысила чувствительность иммунных клеток к бактериям — Redox Biology

Даже при развитой медицине инфекционные заболевания по-прежнему остаются одной из главных причин смертности в мире. Учёные всё чаще обращают внимание на то, как питание может менять реакцию организма на вирусы и бактерии. Новые данные показывают, что даже один сладкий напиток способен заметно повлиять на работу иммунных клеток. Об этом сообщает научный журнал Redox Biology.

Что выяснили учёные о связи сахара и иммунитета

Исследовательская группа под руководством Ины Бергхайм с факультета диетологии Венского университета впервые подробно изучила, как фруктоза влияет на врождённый иммунитет человека. В центре внимания оказались моноциты — клетки крови, которые первыми реагируют на проникновение бактериальных токсинов и запускают воспалительный ответ. Работа показала, что употребление фруктозы усиливает реактивность этих клеток и может способствовать развитию чрезмерного воспаления.

Учёные подчёркивают, что речь идёт не о хроническом злоупотреблении сахаром, а даже о кратковременном воздействии. Это делает результаты особенно значимыми для повседневного рациона, где сладкие напитки и десерты часто воспринимаются как безобидный элемент питания, хотя внимание к составу еды уже давно связывают с общим состоянием здоровья и зависимостью от сладкого.

Сравнение влияния фруктозы и глюкозы

Чтобы понять, различается ли воздействие разных видов сахара, исследователи провели два рандомизированных эксперимента с участием здоровых взрослых добровольцев. Участникам предлагали напитки, подслащённые либо фруктозой, либо глюкозой, после чего оценивали активность их иммунных клеток. Такой подход позволил напрямую сравнить реакцию организма на оба типа сахара.

Дополнительно команда работала с изолированными моноцитами и клеточными культурами. Эти лабораторные модели помогли проследить молекулярные механизмы и подтвердить, что наблюдаемые эффекты связаны именно с фруктозой, а не с общим потреблением калорий. Ранее подобные эффекты уже обсуждались в контексте того, как сахар в продуктах питания влияет на воспалительные процессы в организме.

Почему усиливается воспалительная реакция

Анализ показал, что после употребления фруктозы в моноцитах повышается уровень Toll-подобного рецептора 2. Этот рецептор играет ключевую роль в распознавании бактериальных компонентов и активации иммунного ответа. При его увеличении клетки становятся более чувствительными к липотейхоевой кислоте — токсину, который вырабатывают некоторые бактерии.

"Концентрация рецепторов для таких токсинов в организме увеличилась, а значит, усилилась воспалительная реакция", — объясняет руководитель исследования Ина Бергхайм из Венского университета.

Повышенная чувствительность сопровождалась активной выработкой провоспалительных медиаторов, включая интерлейкин-6, интерлейкин-1β и фактор некроза опухоли-альфа. Эти вещества необходимы для защиты от инфекций, однако их избыток может приводить к повреждению тканей и усугублению хронических заболеваний.

"Эти результаты вносят важный вклад в понимание того, как отдельные компоненты пищи, в частности фруктоза, могут влиять на иммунную систему. Они указывают на то, что даже кратковременное употребление большого количества фруктозы здоровыми людьми может усилить воспалительные процессы", — говорит Бергхайм.

Возможные риски и дальнейшие направления исследований

Авторы работы отмечают, что полученные данные особенно важны для людей с нарушениями обмена веществ. Речь идёт о пациентах с сахарным диабетом второго типа и жировой болезнью печени, для которых хроническое воспаление уже является серьёзной проблемой. В этих группах усиленная реакция иммунной системы может повышать восприимчивость к инфекциям и осложнять течение заболеваний.

"Давно известно, что сахар, особенно фруктоза, содержащаяся в сладких напитках и сладостях, повышает риск развития метаболических заболеваний", — подчёркивает Бергхайм.

Учёные считают необходимым продолжить исследования, чтобы выяснить, как регулярное и длительное потребление фруктозы отражается на иммунной защите организма. Такие данные помогут точнее оценить риски и сформировать рекомендации по питанию, учитывающие не только метаболическое, но и иммунное здоровье.

