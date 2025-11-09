Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Алиго — тягучее французское пюре
Алиго — тягучее французское пюре
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 2:12

Почему я больше не охлаждаю детское пюре — совет педиатра всё изменил

Педиатр Дарья Копьева предупредила о рисках использования замороженного пюре для облегчения боли у детей

Все больше родителей используют популярный лайфхак из соцсетей: предлагают ребёнку замороженное фруктовое или овощное пюре, чтобы облегчить боль при прорезывании зубов. Однако врач-педиатр Дарья Копьева предупреждает — такой способ не так безопасен, как кажется.

«Хотя метод действительно может помочь, он связан с рисками и требует осторожности при применении», — отметила педиатр Дарья Копьева в интервью SHOT.

Почему холод помогает, но требует меры

Охлаждение действительно способно временно снять отёк дёсен и снизить болевые ощущения. Низкая температура замедляет кровоток и снижает чувствительность нервных окончаний, из-за чего малышу становится легче. Однако замороженное пюре может повредить нежные ткани полости рта ребёнка, если температура слишком низкая или лёд соприкасается с дёснами слишком долго.

Возможные риски:

  • микротравмы слизистой;

  • воспаления и раздражения дёсен;

  • переохлаждение ротовой полости;

  • риск удушья при проглатывании крупных кусков замороженного продукта.

Кроме того, фруктовые пюре содержат кислоты и сахара, которые при длительном контакте с эмалью молочных зубов повышают риск кариеса.

Безопасные альтернативы для облегчения боли

Педиатры рекомендуют использовать специальные гелевые прорезыватели, которые можно охладить в холодильнике (но не в морозильной камере). Они обеспечивают мягкое воздействие и не повреждают дёсны.

Советы шаг за шагом:

  1. Охладите прорезыватель в холодильнике (до +4…+6 °C).

  2. Перед использованием вымойте его с мылом и тщательно ополосните.

  3. Дайте ребёнку игрушку на 5–10 минут, пока не почувствует облегчение.

  4. После процедуры снова промойте изделие и уберите в чистый контейнер.

Также можно использовать стерильную марлю, смоченную в охлаждённой воде, и аккуратно массировать дёсны малыша круговыми движениями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Давать лёд или замороженные кубики пюре Обморожение слизистой, риск удушья Использовать охлаждённый гелевый прорезыватель
Наносить на дёсны сахарные сиропы или мёд Развитие кариеса и бактериальных инфекций Протирание охлаждённой водой или марлей
Применять обезболивающие мази без назначения врача Аллергические реакции, отёк Консультация с педиатром, подбор безопасных средств

А что если ребёнок не принимает прорезыватель?

Некоторые дети отказываются от прорезывателей, предпочитая другие способы самоуспокоения — например, жевание тканей или пальцев. В этом случае важно обеспечить безопасность: выбрать мягкие тканевые игрушки, следить за чистотой рук и не допускать контакта с твёрдыми или острыми предметами.

Если малыш плохо спит, капризничает, повышается температура или наблюдается сильный отёк дёсен — стоит обратиться к врачу. Возможно, ребёнку потребуется мягкое обезболивающее средство или препараты с антисептическим эффектом.

Мифы и правда о прорезывании зубов

Миф 1. Замороженные продукты полностью безопасны.
Правда. Даже кратковременное воздействие холода может травмировать дёсны и вызвать воспаление.

Миф 2. Любое средство из аптеки подходит для обезболивания.
Правда. Некоторые гели содержат лидокаин и другие вещества, опасные для младенцев.

Миф 3. Если зубы режутся поздно — это болезнь.
Правда. Задержка до 12–14 месяцев может быть вариантом нормы, особенно если ребёнок развивается гармонично.

Таблица: безопасные способы облегчения боли при прорезывании зубов

Метод Эффективность Риск Комментарий
Охлаждённый прорезыватель Высокая Минимальный Безопасен при соблюдении гигиены
Замороженное пюре Средняя Высокий Возможны травмы дёсен
Массаже дёсен марлей Средняя Низкий Требует аккуратности
Холодная ложка Средняя Средний Подходит при контроле взрослого
Специальные гели (по назначению врача) Высокая Минимальный Применять только с разрешения педиатра

FAQ: часто задаваемые вопросы родителей

1. Можно ли использовать зубное кольцо с водой внутри?
Да, если оно герметично и сертифицировано. Перед применением охладите, но не замораживайте.

2. С какого возраста можно давать прорезыватель?
С 4–5 месяцев, когда ребёнок начинает активно тянуть предметы в рот.

3. Помогает ли морковка или яблоко вместо прорезывателя?
Нет. Даже охлаждённые фрукты представляют риск удушья, поэтому безопаснее использовать специализированные аксессуары.

3 интересных факта

Прорезывание зубов — физиологический процесс, сопровождающийся повышением уровня воспалительных цитокинов, поэтому лёгкая температура и беспокойство — нормальны.

У большинства детей первые зубы появляются между 6 и 10 месяцами.

Использование безопасных охлаждающих предметов помогает не только снять боль, но и стимулирует развитие жевательных мышц.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты советуют выбирать формат дня рождения по уровню энергии и настроению вчера в 22:22
Перестал пытаться угодить всем — и это был лучший день рождения в моей жизни

Хочешь провести день рождения необычно, но без лишнего стресса? Подборка идей поможет устроить праздник, который будет только твоим — от спа-дня до вечеринки под любимую музыку.

Читать полностью » Прошла всего 3000 шагов — и мозг стал работать как в 30 лет: врачи удивлены эффектом вчера в 21:23

Новое исследование показало, что всего 3000 шагов в день могут сохранить ясность ума и снизить риск когнитивного снижения у пожилых людей.

Читать полностью » Ела меньше и теряла мышцы — пока не узнала, сколько белка нужно на самом деле вчера в 20:19

Узнайте, как правильно рассчитать норму белка для похудения без потери мышечной массы. Эксперт раскрывает секреты белкового рациона для эффективного метаболизма.

Читать полностью » Выпил банку Coca-Cola — а в организме запустился неожиданный процесс вчера в 19:15

Coca-Cola — любимый напиток миллионов, но дорого ли это для здоровья? Узнайте, как 35 г сахара могут повысить риск заболеваний.

Читать полностью » Считала, что ем правильно, пока не узнала: полезные яйца превращаются во вред — если добавить всего один не тот продукт вчера в 18:22

Яйца — полезный продукт, но не все сочетания безопасны. Объясняем, почему яйца нельзя есть с рыбой, фруктами, колбасой и крепким чаем.

Читать полностью » Думал, делаю добро для других — а оказалось, спасаю собственную память вчера в 18:10

Исследования показывают, что всего 2-4 часа волонтёрства в неделю могут существенно снизить риск когнитивных нарушений и продлить вашу молодость.

Читать полностью » Вышла на улицу, когда уже стемнело — и поняла, почему это лучше любого антидепрессанта вчера в 17:58

Как 20 минут на свежем воздухе в холодное время укрепляют психику и настроение? Рассматриваем важные моменты, которые стоит знать каждому.

Читать полностью » Съела три киви подряд — и пожалела: популярный фрукт оказался не таким безобидным вчера в 17:48

Киви укрепляет сосуды и кожу, но при гастрите или язве может навредить. Объясняем, кому стоит быть осторожным, а также как использовать фрукт в маринаде.

Читать полностью »

Новости
Наука
Учёные Рочестерского университета выявили белок, отвечающий за долголетие гренландских китов
Авто и мото
Ездил как обычно, а потом попробовал один трюк — теперь бензин почти не тратится
Спорт и фитнес
Пью протеин перед сном — и утром вижу, что тело меняется: жаль, что не узнал об этом раньше
Красота и здоровье
Врач Марият Мухина: пельмени можно есть не чаще двух раз в неделю и порцией до 150 граммов
Садоводство
Раньше думала, что малина растёт везде — пока не узнала об этих ошибках
Дом
Я не могла нормально выспаться — пока не изменила одну деталь в спальне
Садоводство
Соседи удивляются: на моём участке всё зелёное даже в декабре — секрет прост
Спорт и фитнес
Теперь не убираюсь часами после болезни: секрет в простом шаге, о котором никто не говорит
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet