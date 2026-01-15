Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 17:29

Включаете обогрев стекла? Этого мало: вот какую кнопку в машине нужно отключить зимой навсегда

Подъем дворников на ночь растягивает прижимные пружины — руководитель СТО

Зимой даже простая поездка может начаться с раздражающей мелочи — примерзших к стеклу дворников. Попытка сорвать их силой нередко заканчивается повреждением щеток или всего механизма стеклоочистителей. Руководитель СТО рассказал, какие приемы действительно помогают забыть об этой проблеме и сохранить дворники в рабочем состоянии. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему привычные методы только вредят

Многие водители считают универсальным решением поднимать щетки на ночь. На первый взгляд способ кажется логичным, но у него есть серьезный минус. При регулярном подъеме растягиваются прижимные пружины, из-за чего дворники со временем начинают хуже прилегать к стеклу и оставлять разводы — похожие проблемы возникают и при неправильной зимней эксплуатации автомобиля.

В результате вместо экономии водитель получает необходимость ремонта узла или замены всего механизма. При этом избежать примерзания можно куда более щадящими способами, не вмешиваясь в конструкцию стеклоочистителей.

Контроль автоматики и правильный прогрев

Первое, на что советуют обратить внимание специалисты, — автоматический режим работы дворников. На многих современных автомобилях установлен датчик дождя, из-за которого щетки могут сработать сразу после запуска двигателя, даже если стекло покрыто льдом. Зимой эту функцию лучше временно отключать.

Не менее важен и полноценный прогрев автомобиля. Достаточно 5-7 минут, чтобы стекло начало оттаивать естественным образом. Если в машине есть обогрев лобового стекла или зоны покоя дворников, их стоит использовать регулярно — это значительно снижает риск примерзания и сопутствующих зимних проблем со стеклом.

"Даже простое прогревание и работа штатных систем обогрева позволяют избежать большинства проблем с примерзшими щетками", — отметил руководитель СТО в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Подходящие щетки и дополнительные решения

Отдельного внимания заслуживает выбор самих дворников. Зимние щетки изготавливаются из более мягкой резины, которая не дубеет на морозе и лучше сопротивляется наледи. Такие стеклоочистители реже примерзают и дольше сохраняют эластичность.

При активной эксплуатации автомобиля специалисты рекомендуют менять щетки раз в сезон. Стоимость расходника невысока, а эффект заметен сразу — стекло очищается лучше, а риск повреждений снижается. Для тех, кто пользуется машиной нерегулярно, есть более простой вариант — защитные чехлы на дворники.

Практичные мелочи, которые экономят время и деньги

Чехлы легко надеваются и снимаются, защищают щетки от снега и льда и позволяют сесть за руль без утренней возни с очисткой стекла. Также на рынке доступны комплекты для обогрева зоны покоя дворников, которые можно установить самостоятельно без серьезных затрат.

В итоге борьба с примерзшими дворниками не требует радикальных мер. Достаточно отказаться от вредных привычек, правильно использовать штатные функции автомобиля и подобрать подходящие аксессуары — и зимние утра перестанут начинаться с ремонта стеклоочистителей.

Автор Николай Тихонов
Николай Тихонов — инженер-механик (СамГТУ), эксперт по диагностике и ремонту авто с 12-летним стажем. Специалист по трансмиссиям и тех-аудиту.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

