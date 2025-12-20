Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дворники
Дворники
© Freepik by kaboompics
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 3:06

Пять минут прогрева — и дворники не примерзают: перестал поднимать их на морозе

Поднятые дворники растягивают прижимные пружины зимой — автослесарь

Зимой водители часто ищут быстрый способ справиться с примерзающими дворниками, потому что утром каждая минута на счету. Самое популярное решение — поднять щётки на парковке, но у него есть неприятная обратная сторона. Со временем эта привычка может ухудшить качество очистки стекла и добавить новых проблем. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему постоянно поднимать дворники — не лучшая идея

Поднятые щётки действительно реже примерзают к стеклу, и кажется, что это самый простой выход. Однако при регулярном использовании такого приёма растягиваются прижимные пружины в поводках. В итоге дворники начинают хуже прилегать к стеклу, оставляют полосы и пропуски, а в плохую погоду это напрямую влияет на обзор.

Некоторые идут дальше и смазывают резинки силиконовой смазкой или используют WD-40. Эффект тоже есть — лёд цепляется слабее. Но расплата приходит быстро: на лобовом появляются жирные разводы, из-за которых усиливаются блики от фар и фонарей, а в солнечный день стекло начинает буквально "слепить".

"Поднятие щёток спасает от примерзания, но при регулярности растягиваются прижимные пружины, и со временем дворники хуже очищают стекло", — рассказал автослесарь в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Способы защиты без вреда для щёток и стекла

Один из самых удобных вариантов — обогрев зоны стеклоочистителей. На многих современных автомобилях он предусмотрен с завода, но если функции нет, её можно установить отдельно. В продаже встречаются специальные нагревательные нити, которые крепятся в нужной зоне и помогают быстро "отпустить" лёд.

Ещё один вариант — чехлы для щёток. Они хорошо подходят, когда автомобиль стоит без движения долго: несколько дней или недель. Для ежедневных поездок это решение не всегда удобно, потому что чехлы придётся постоянно снимать и надевать.

Для тех, кто ездит регулярно, более практичным выбором становятся зимние щётки стеклоочистителя. Они делают из более мягкой резины, поэтому они лучше работают на морозе, меньше дубеют и проще переживают контакт со снегом и наледью.

Подручные средства и правильная подготовка перед выездом

Опытные водители иногда используют спирт или солевой раствор. Метод простой: снять щётку, ненадолго опустить в жидкость, затем вернуть на место. Такой вариант помогает, но эффект обычно не слишком длительный и зависит от осадков и температуры.

Помогает и обычный "спокойный" прогрев. Если перед выездом выделить 5-7 минут и включить обдув лобового стекла, постепенно увеличивая мощность печки, щётки чаще всего отходят без лишних усилий. Дополнительно на зиму рекомендуют отключить автоматический режим дворников при наличии датчика дождя, чтобы щётки не включались неожиданно и не тёрли по льду.

Главный принцип здесь простой: лучше потратить пару минут на грамотную подготовку, чем потом менять поводки, щётки и бороться с бликами на стекле. Зимой экономят время не самые резкие решения, а те, что работают регулярно и без побочных эффектов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Защитный чехол снижает вред от зимней стоянки на улице — автослесарь вчера в 18:53
Зимой не запускал двигатель три месяца — и угробил аккумулятор: теперь делаю так

Зимняя стоянка под открытым небом кажется удобной, но без ухода может привести к лишним расходам весной. Слесарь объяснил, какие меры снизят риски.

Читать полностью » Jaguar выпустит электрический фастбэк мощностью 1 000 л.с. в 2026 году — Top Gear вчера в 18:49
Jaguar больше не хочет быть "как все": бренд готовит резкий поворот

Jaguar возвращается с 1000-сильным электрофастбэком за 187 тысяч долларов, меняя стратегию и уходя из сегмента массового премиума.

Читать полностью » Целиков спрогнозировал рост цен на вторичном рынке авто в 2026 на 5–10% вчера в 17:48
Цены на "вторичке" снова меняются: рынок подержанных автомобилей в России готовится к росту цен

Аналитики прогнозируют ощутимый рост цен на подержанные автомобили в России: узнайте, какие модели подорожают сильнее всего до 2026 года!

Читать полностью » Путин назвал повышенный утильсбор временной мерой вчера в 15:31
Утильсбор ударил по среднему кошельку, но не должен стать вечным: Путин назвал меру временной

Президент России Владимир Путин дал понять, что повышение утилизационного сбора на автомобили может быть временной мерой, затрагивающей граждан с ограниченными доходами.

Читать полностью » Вэй Цзяньцзюнь раскритиковал тренды в китайском автопроме — GWM вчера в 14:21
Гонка за трендами может стоить жизни: разоблачены главные проблемы китайских автомобилей

Вэй Цзяньцзюнь снова раскритиковал проблемы китайского автопрома: от модных трендов до ценовой войны и агрессивной технологической гонки.

Читать полностью » Ослабленный стояночный тормоз проявляется увеличенным ходом рычага и откатом автомобиля — автомеханики вчера в 14:21
Этот механизм редко проверяют, а зря — он может спасти от серьёзных проблем

Ручник стал держать хуже и рычаг приходится тянуть выше? Пошагово разбираем, как подтянуть ручной тормоз самостоятельно и в каких случаях лучше не рисковать.

Читать полностью » Поездки на автостопе не опаснее московской электрички — журналист Серебряный вчера в 12:57
Автостоп — не экстремально, но есть один скрытый риск, который вас удивит

Путешественник Игорь Серебряный развенчал мифы об опасности автостопа, объяснив, что это не более рискованно, чем поездка на электричке.

Читать полностью » АвтоВАЗ начал поставки нераспроданных автомобилей Lada в Иран и Йемен — Mash вчера в 10:54
Непроданные Lada нашли новый рынок — направление оказалось неожиданным

АвтоВАЗ начал отправлять нераспроданные Lada в Иран и Йемен, где спрос на российские автомобили оказался заметно выше, чем внутри страны.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Скорлупа яиц служит источником кальция для растений и укрепляет почву — садоводы
Красота и здоровье
Короткие прогулки снижают уровень кортизола – Vogue Spain
Авто и мото
Зимний прогрев двигателя должен длиться 5-7 минут — инструктор по вождению
Наука
Соединения брома из морского льда разрушают приземный озон — учёные
Наука
Туристы в суборбитальных полётах поднялись на высоту 100 км — Science Times
Еда
Бефстроганов подают с картофельными драниками как альтернативой пюре и пасте — кулинары
Авто и мото
Стойки стабилизатора передают нагрузку между колёсами и снижают крены кузова — автомеханики
Спорт и фитнес
20-минутная тренировка задействовала все группы мышц — Джон Шеклтон тренер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet