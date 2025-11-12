От оленины к рыбе: Ямал инвестирует 34 млн рублей в замороженные продукты для больниц и колледжей

В 2026 году учебные заведения и медицинские учреждения Ямала будут снабжены замороженной олениной, фаршем и консервами. Общая стоимость закупки, подготовленной окружным департаментом госзаказа, составит 34,4 миллиона рублей. Это заявление было опубликовано на портале ЕИС "Закупки".

Как указано в документации аукциона, для госучреждений требуется мясо высшего сорта, включая вырезку и шею оленя, а также фарш и консервы из этого мяса. На данный момент аукцион находится на стадии подачи заявок, и начальная стоимость контракта составляет 34,4 млн рублей.

Кто получит продукцию?

Среди получателей продуктов — средние специальные учебные заведения, такие как Губкинский профессиональный колледж, Ямальский и Муравленковский многопрофильные колледжи, Ноябрьский колледж профессиональных технологий. Также оленину получат больницы в Лабытнанги, Салехарде, Надыме, Губкинском, Тазовском, Муравленко, Тарко-Сале. В список входят окружной, Ноябрьский и Новоуренгойский психдиспансеры. Все поставки должны начаться с начала 2026 года.

Оленина — не первая поставка деликатесов на Ямале

Это не первая крупная закупка деликатесных продуктов на Ямале. Так, в 2025 году клиники уже приобретали оленину и рыбу. Однако в этом году возникли сложности: Салехардская окружная больница не смогла найти поставщика для закупки 3,4 тонн щекура (чира). Рыбу планировали закупить на сумму 1,3 миллиона рублей.