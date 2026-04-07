Связка деревьев в зимнем саду
Елена Малинина Опубликована сегодня в 12:27

Природа объявила временный мораторий: почва прогреется до безопасных значений ещё очень нескоро

Апрельская погода в нынешнем сезоне внесла существенные коррективы в планы российских дачников. Из-за аномально промерзшей почвы стандартные сроки начала работ по высадке деревьев и кустарников в средней полосе страны пришлось сдвинуть. Об этом сообщает EcoSever.

Специалист Союза садоводов России Ольга Воронова предупреждает, что даже при появлении первых проталин земля остается слишком холодной и плотной, что делает невозможным полноценный уход за саженцами. По словам эксперта, предстоящие заморозки могут негативно сказаться на развитии растений, поэтому спешить с земельными работами не стоит.

"Даже еще в Подмосковье лежит снег. Есть проталины, но много еще и снега. Земля промерзла, она жесткая, там ничего не работает, несколько рановато высаживать", — пояснила Ольга Воронова.

Как отметила телеведущая, технически обработка грунта сейчас затруднена даже в южных районах Подмосковья, где почва еще не прогрелась до необходимых температур. Согласно прогнозам эксперта, оптимальный период для активного садоводства наступит значительно позже обычного. Она подчеркнула, что при текущих погодных условиях приступать к посадке саженцев деревьев и кустарников стоит не раньше 25 апреля.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

