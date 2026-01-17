Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Автомобиль в снегу
Автомобиль в снегу
© unsplash.com by Dulana Kodithuwakku is licensed under Free to use under the Unsplash License
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 0:12

Утром машина не едет из-за льда на тормозах: теперь всегда делаю так — 5 минут и проблема решена

Выхлопные газы автомобиля размораживают примерзшие тормоза — автомеханик

Зимние морозы нередко превращают обычную поездку в испытание, особенно для тех, чьи автомобили ночуют под открытым небом. Одна из самых неприятных проблем — примерзшие тормоза и стояночный тормоз, из-за которых машина отказывается трогаться с места. Автомеханик рассказал, как безопасно разморозить механизмы и не нарваться на дорогой ремонт. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему тормоза примерзают чаще всего

В холодное время года особенно уязвимы автомобили без гаражного хранения. После поездки влага, попавшая на тормозные механизмы, быстро замерзает, буквально "приклеивая" колодки к диску или барабану. Чаще всего это происходит после парковки в глубокой луже или при резком перепаде температур, из-за чего возникают примерзшие тормозные колодки.

Проблему усугубляют ошибки самих водителей. Одни пытаются сорвать колеса резким стартом, другие льют кипяток на тормоза, третьи используют открытый огонь. Все эти способы могут привести к деформации деталей, повреждению уплотнителей и последующему ремонту.

Простой и безопасный способ разморозки

На практике существует куда более щадящий и эффективный метод, не требующий специнструмента. Достаточно иметь под рукой гибкую гофру длиной около полутора метров — подойдет даже шланг от бытового пылесоса.

"Чтобы разморозить стояночный тормоз, нужно прогреть автомобиль, надеть гофру на выхлопную трубу и направить теплые газы к примерзшему тормозному механизму", — объяснил автомеханик в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Перед началом процедуры важно полностью отпустить ручник. Уже через пару минут воздействия теплого воздуха колодки отходят от диска или барабана. Затем ту же операцию повторяют с другим колесом. По времени это сопоставимо с обычным зимним прогревом двигателя — около 5-7 минут.

Как избежать проблемы в будущем

Чтобы не сталкиваться с примерзшими тормозами, достаточно соблюдать несколько простых правил эксплуатации зимой. В первую очередь не стоит оставлять автомобиль в местах с глубокими лужами. Влага в сочетании с морозом — главный враг тормозных механизмов.

Не менее важно правильно пользоваться стояночным тормозом. После активной езды не рекомендуется сразу поднимать ручник — лучше дать тормозам остыть пару минут. Это особенно актуально зимой, когда задние колодки могут блокироваться даже после короткой остановки. Аналогичное правило действует и после проезда по воде: необходимо дождаться полного испарения влаги. В мороз можно аккуратно проехать вперед и назад, слегка нажимая на педаль тормоза, чтобы просушить элементы.

Такие несложные меры помогают избежать утренних проблем, сохранить исправность тормозной системы и сэкономить на ремонте в самый холодный период года.

Автор Николай Тихонов
Николай Тихонов — инженер-механик (СамГТУ), эксперт по диагностике и ремонту авто с 12-летним стажем. Специалист по трансмиссиям и тех-аудиту.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

