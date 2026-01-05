Никогда не паркуйся зимой на ручник: исключение — один простой трюк, о котором молчат в автосервисах

Зимой многие водители хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда машина после ночной стоянки на "ручнике" отказывается ехать — задние колеса будто заблокированы. Из-за этого и появился устойчивый стереотип, что стояночный тормоз в мороз лучше не использовать. Однако в автосервисе напоминают: "ручник" нужен в любое время года, просто зимой важно соблюдать несколько нюансов, чтобы не получить неприятный сюрприз утром. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Что делать, если колодки уже примерзли

Когда колодки пристыли к барабанам или дискам, многие водители действуют самым простым способом: опускают рычаг стояночного тормоза и резко трогаются, "срывая" колеса с блокировки. Метод действительно работает на большинстве автомобилей с классическим механическим ручником, особенно если его не затягивали до упора.

Но на современных машинах, где стоит электронный стояночный тормоз, такой прием может не помочь. Там система удерживает колеса иначе, и резкий старт способен не решить проблему, а лишь создать дополнительную нагрузку на узлы.

Почему кипяток — не всегда спасение

Первое, что приходит в голову, — попытаться отогреть тормоза горячей водой. Кажется логичным: снять натяжение тросов, деактивировать ручник и полить барабаны или диски кипятком. Однако сотрудник сервиса отмечает: на практике этот вариант не всегда работает.

Во-первых, в сильный мороз вода быстро остывает, и эффект получается слабым. Во-вторых, кипяток может быть просто негде взять, особенно если водитель вдали от дома. Поэтому в реальных условиях чаще выручает другой подход.

Способ с гофрой и выхлопом: быстрый и практичный

В автосервисе предлагают альтернативное решение: использовать горячий выхлоп, чтобы отогреть примерзшие механизмы. Для этого нужна длинная гофра примерно на 1,5-2 метра. Ее надевают на выхлопную трубу и направляют к месту, где расположены задние колодки.

Теплый поток позволяет отмерзить элементы за считанные минуты. Затем операцию повторяют со второй стороны. В итоге на всю процедуру уходит около 5-10 минут. В качестве гофры, как отмечается, может подойти и шланг от домашнего пылесоса, если он есть под рукой.

Как снизить риск примерзания при обычном ручнике

Чтобы утром не столкнуться с блокировкой колес, важно начать с самого простого — правильно выбирать место парковки. Не стоит оставлять машину в глубокой луже или там, где возможен резкий перепад температур. Влага, попавшая на тормозные элементы, за ночь превращается в лед и "приклеивает" колодки к дискам или барабанам.

Еще один важный момент — дать тормозным механизмам остыть. После остановки не рекомендуется сразу затягивать стояночный тормоз: лучше подождать 2-3 минуты, чтобы детали успели снизить температуру и лишняя влага не схватилась мгновенно.

Если стоит электронный "ручник", схема немного другая

На автомобилях с электронным стояночным тормозом сотрудники сервиса советуют дополнительно подсушивать тормоза. Перед окончательной остановкой можно несколько раз проехать вперед-назад на пару метров, слегка удерживая педаль тормоза. Это помогает убрать влагу и снизить риск примерзания.

После парковки рекомендуют немного постоять в режиме Drive, а затем переводить селектор в Parking — так система активирует стояночный тормоз уже после небольшой паузы. В большинстве случаев подобная последовательность помогает избежать ситуации, когда колеса утром оказываются "прихваченными".

Стояночный тормоз зимой не враг, если пользоваться им правильно. Важно избегать луж, давать тормозам остыть и учитывать особенности электронных систем. А если колодки все же примерзли, можно быстро решить проблему без риска для машины — например, отогреть механизм горячим выхлопом через простую гофру.