Автомобиль в снегу
Автомобиль в снегу
© unsplash.com by Suraj Chilamkruthi is licensed under Free to use under the Unsplash License
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 2:14

Беру обычный шланг — и проблема с примерзшими колодками решается сама собой

Задние тормоза блокируются при использовании ручника зимой — автоэксперт

Зимой даже опытные водители могут столкнуться с неприятным сюрпризом: автомобиль отказывается трогаться с места после ночной стоянки. Чаще всего причина кроется в примерзших задних тормозных колодках, которые были зафиксированы стояночным тормозом. Ситуация выглядит пугающе, но в большинстве случаев решается без эвакуатора и дорогостоящего ремонта. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему колодки примерзают зимой

В холодное время года влага становится главным врагом тормозной системы. После поездки на механизмах остается вода, снег или дорожная слякоть, которые при резком понижении температуры превращаются в лед. Особенно часто это происходит с задними тормозами, если автомобиль оставили на парковке с затянутым стояночным тормозом. Именно отсюда и появился устойчивый миф о том, что зимой "ручник" использовать нельзя. На практике стояночный тормоз необходим в любое время года, но важно учитывать погодные условия и состояние машины.

Что делать, если колодки уже замерзли

Самый распространенный способ — аккуратно попытаться начать движение после отключения стояночного тормоза. Если "ручник" не был затянут до предела, ледяная корка часто разрушается сама, и колеса освобождаются. Однако на автомобилях с электронным стояночным тормозом такой метод может не сработать, так как система блокирует колеса жестче и точнее.

Иногда водители прибегают к горячей воде, обливая ею тормозные диски или барабаны. Этот вариант помогает не всегда: при сильном морозе вода быстро остывает и может лишь усугубить ситуацию. Более практичным считается способ с использованием теплого выхлопа. Для этого подойдет длинная гофра или даже шланг от пылесоса, который надевают на выхлопную трубу и направляют к задним колесам. Поток горячих газов прогревает механизмы, и лед тает в течение нескольких минут. Затем процедуру повторяют с другой стороны.

Как избежать блокировки тормозов

Профилактика в этом случае гораздо проще, чем экстренные меры. Водителям советуют внимательно выбирать место для парковки, избегая луж и участков, где возможны резкие перепады температуры. Перед постановкой автомобиля на стоянку полезно дать тормозам немного остыть, подождав пару минут после остановки. Это снижает риск образования льда внутри механизма.

На автомобилях с электронным "ручником" рекомендуется дополнительно просушивать тормоза. Для этого перед окончательной парковкой можно несколько раз проехать вперед и назад, слегка нажимая педаль тормоза. Такой прием помогает удалить влагу с рабочих поверхностей. После этого стоит ненадолго задержаться в режиме Drive, а уже затем переводить селектор в Parking, позволяя системе автоматически зафиксировать автомобиль.

Грамотный подход к зимней парковке позволяет избежать утренних проблем и сохранить тормозную систему в рабочем состоянии. Несложные действия занимают считанные минуты, но избавляют от лишнего стресса и риска повреждений.

