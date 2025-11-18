Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Заседание Европарламента в Брюсселе
Заседание Европарламента в Брюсселе
© wikimedia.org by Claude TRUONG-NGOC is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 12:12

Бельгия тормозит решение о замороженных активах России: Брюссель требует полных гарантий перед саммитом ЕС

Бельгия не одобрит изъятия активов России без деталей плана

Бельгия не поддержит использование замороженных активов Банка России до тех пор, пока не будут раскрыты все подробности плана их реализации. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного бельгийского чиновника.

Требования к плану

"Если вы хотите, чтобы решение было принято на саммите, нам нужно сделать свою домашнюю работу сейчас", — цитирует Politico слова источника.

По информации издания, Бельгия требует от Евросоюза, чтобы риски, связанные с использованием замороженных активов, были распределены пропорционально между всеми странами. Бельгийские власти подчеркнули, что не могут дать свое согласие, пока не получат полное и ясное представление о предложенном плане.

Позиция Брюсселя в данном вопросе также поддержана на высшем уровне. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила Бельгию в защите её интересов при возможной конфискации замороженных активов России. В то же время, президент Финляндии Александр Стубб отметил, что любое решение Евросоюза относительно активов должно быть согласовано с Бельгией, чтобы избежать рисков для страны.

Дальнейшие шаги

8 ноября стало известно, что Европейская комиссия не смогла убедить бельгийскую делегацию поддержать идею использования замороженных российских активов для финансирования Украины. В ответ на эти обсуждения глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфискация золотовалютных резервов России не поможет украинским властям, которые, по его словам, никогда не смогут расплатиться по кредитам.

