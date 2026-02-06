Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Обрезка веток зимой
Обрезка веток зимой
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 12:28

Обрезала в феврале — летом не узнала сад: приём, который даёт больше ягод и плодов

Февраль — тот самый месяц, когда сад ещё выглядит "спящим", но именно сейчас можно заложить основу для сильного цветения и хорошего урожая. Зимняя обрезка помогает снизить риск распространения болезней и одновременно стимулирует плодовые культуры активнее закладывать почки на сезон. Главное — действовать аккуратно и понимать, что именно вы хотите получить: больше света в кроне, обновление побегов или правильную форму растения. Об этом пишет Better Homes and Gardens.

Черника: чтобы куст не "старел" и плодоносил равномерно

Без зимней обрезки черника постепенно слабеет и начинает давать меньше ягод. В феврале рекомендуется проредить центр куста, чтобы внутрь попадали воздух и свет. После этого можно перейти к внешней части и подрезать стебли на разную высоту — так куст будет плодоносить не только на кончиках веток, а по всей длине побегов.

Яблони: формируем "чашу" и убираем всё лишнее

Обрезка яблонь в период покоя делает дерево более продуктивным и помогает избежать болезней. Сначала удаляют больные, сухие, повреждённые и перекрещивающиеся ветви, затем прореживают центр кроны для лучшей вентиляции. После этого подрезают кончики прироста прошлого сезона примерно на треть, стараясь придать дереву форму чаши — она считается одной из самых удобных для хорошего урожая.

Грушевые деревья: те же правила, но без фанатизма

Груши обрезают по схожему принципу, что и яблони: санитарная чистка, прореживание, работа с формой. При этом важно не переусердствовать — чрезмерная обрезка может привести к активному росту новых побегов весной и в итоге ограничить плодоношение.

Осенняя малина: самый простой вариант обрезки

Малина бывает разной по типу плодоношения, и это важно учитывать. Осенняя (ремонтантная) даёт ягоды на побегах текущего года, поэтому её обрезка максимально простая: в феврале все побеги срезают до уровня земли. Такой подход помогает получить обильный урожай осенью и делает посадки аккуратнее.

Виноград: меньше побегов — больше гроздей

Одна из частых ошибок садоводов — жалеть лозу и обрезать слишком слабо. Но виноград лучше плодоносит, когда его оставляют примерно с 10-12 побегами, на каждом из которых по 4-5 почек. Обрезку проводят зимой, пока растение в покое: так уменьшается "плач лозы" и проще направлять рост по шпалере, независимо от того, винный это виноград или столовый.

Ирга (сервисберри): ягоды плюс декоративность

Иргу часто выращивают как красивое декоративное растение, хотя она даёт и съедобные ягоды. Её лучше обрезать зимой, но обычно без радикальных вмешательств — чаще всего только для формы. Одни садоводы оставляют иргу кустом с несколькими стволиками, другие формируют её как дерево с одним стволом. В любом случае важно правило: за сезон нельзя удалять больше трети побегов.

Смородина и крыжовник: урожай на древесине 2-3 лет

Смородина и крыжовник наиболее продуктивны в период покоя и при правильном обновлении побегов. Эти культуры плодоносят на древесине возрастом 2-3 года, поэтому зимой убирают самые старые ветви. Затем оставляют только 5-6 самых молодых побегов, выросших в прошлом сезоне, дополнительно вырезают мёртвые и повреждённые ветки и слегка прореживают центр куста, чтобы внутрь проходило больше света.

Важные правила, которые спасают от ошибок

Чтобы февральская обрезка действительно пошла на пользу, стоит помнить несколько базовых принципов. Во-первых, инструменты нужно стерилизовать — болезни могут переноситься даже зимой, если секатор грязный. Во-вторых, не стоит резать замёрзшую древесину: она хуже поддаётся чистому срезу, а риск травм и заражений становится выше. И наконец, лучше остановиться раньше, чем перестараться: в качестве простого ориентира обычно не рекомендуют удалять более трети ветвей или стеблей за один раз.

Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.
