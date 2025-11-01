Гнев без причины и плач на ровном месте: как мозг предупреждает о надвигающейся опасности
Резкие перепады настроения — от внезапных вспышек гнева до беспричинных слёз — могут быть не просто реакцией на стресс или усталость, а тревожным симптомом серьёзного заболевания. Об этом напомнил британский врач общей практики и директор дома престарелых Стюарт Макгинн в беседе с изданием Daily Mirror.
"Перепады эмоционального состояния, которые могут выражаться в виде внезапного гнева или беспричинного плача, иногда являются признаками деменции", — пояснил врач.
Особенности лобно-височной деменции
По словам специалиста, такие изменения поведения характерны прежде всего для лобно-височной деменции — формы заболевания, которая отличается от классической болезни Альцгеймера. При ней страдают области мозга, отвечающие за эмоции, речь и социальное поведение. Поэтому первыми симптомами становятся не провалы в памяти, а изменения характера и привычных реакций.
Люди с этой формой деменции могут проявлять раздражительность, становиться равнодушными или, наоборот, чрезмерно эмоциональными. Им сложно контролировать свои чувства, а привычные нормы поведения перестают работать. Родные нередко принимают это за кризис среднего возраста или последствия стресса, хотя в действительности начинается нарушение нейронных связей.
Потеря ориентации и спутанность восприятия
"Для лобно-височной деменции характерно нарушение ориентации во времени и пространстве", — отметил Стюарт Макгинн.
Больные часто теряются даже на знакомых улицах, не могут вспомнить, зачем вышли из дома, или начинают путать события прошлого и настоящего. Иногда человек может не узнавать близких или ошибочно принимать одного человека за другого. Такие признаки особенно заметны на поздних стадиях, но иногда проявляются и в самом начале болезни.
Как отличить первые признаки
-
Изменение характера. Человек становится апатичным, раздражительным или теряет эмпатию.
-
Неадекватная реакция. Смех или слёзы без повода, агрессия в спокойных ситуациях.
-
Проблемы с речью. Трудности в подборе слов, путаница в выражениях.
-
Снижение самоконтроля. Импульсивные поступки, не свойственные ранее.
-
Дезориентация. Проблемы с пониманием времени, местонахождения, последовательности событий.
Такие симптомы часто проявляются у людей среднего возраста — с 45 до 65 лет. Поэтому лобно-височная деменция нередко остаётся незамеченной до позднего этапа, когда изменения становятся выраженными.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: списывать перепады настроения на усталость или стресс.
Последствие: позднее обращение к врачу и прогрессирование болезни.
Альтернатива: при стойких изменениях поведения пройти обследование у невролога или психиатра.
• Ошибка: лечить эмоциональные вспышки только успокоительными.
Последствие: замедление реакции на истинную причину симптомов.
Альтернатива: использовать препараты и терапию, назначенные специалистом после диагностики.
• Ошибка: изолировать больного от общения.
Последствие: ускоренное развитие когнитивных нарушений.
Альтернатива: поддерживать регулярное общение, стимулировать мозг играми и разговорами.
Как помочь близкому человеку
Поддержка семьи играет ключевую роль. Пациентам с деменцией важно сохранить ощущение безопасности и стабильности. Рекомендуется:
-
соблюдать чёткий распорядок дня;
-
использовать визуальные подсказки (календарь, заметки, фотографии);
-
говорить спокойно, короткими предложениями;
-
избегать споров — они только усиливают тревогу.
Для ухода за пожилыми людьми с деменцией подходят специализированные сервисы — например, центры дневного пребывания, программы когнитивной реабилитации и онлайн-платформы для родственников, где можно получить психологическую поддержку.
Плюсы и минусы ранней диагностики
|Плюсы
|Минусы
|Позволяет начать терапию до тяжёлых нарушений
|Диагноз может вызывать стресс у пациента и семьи
|Помогает подобрать лечение и корректировать поведение
|Не всегда доступна точная диагностика на ранней стадии
|Дает возможность родственникам адаптировать образ жизни
|Требует постоянного наблюдения и контроля
Мифы и правда
• Миф: деменция бывает только у пожилых.
Правда: лобно-височная форма часто начинается у людей младше 60 лет.
• Миф: болезнь развивается внезапно.
Правда: симптомы нарастают постепенно, иногда в течение нескольких лет.
• Миф: от деменции нет смысла лечиться.
Правда: медикаментозная терапия и когнитивные тренировки замедляют развитие болезни.
