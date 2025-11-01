Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Как справиться с триггерами
Как справиться с триггерами
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 4:24

Гнев без причины и плач на ровном месте: как мозг предупреждает о надвигающейся опасности

Британский врач Стюарт Макгинн сообщил, что резкие перепады настроения могут быть признаком деменции

Резкие перепады настроения — от внезапных вспышек гнева до беспричинных слёз — могут быть не просто реакцией на стресс или усталость, а тревожным симптомом серьёзного заболевания. Об этом напомнил британский врач общей практики и директор дома престарелых Стюарт Макгинн в беседе с изданием Daily Mirror.

"Перепады эмоционального состояния, которые могут выражаться в виде внезапного гнева или беспричинного плача, иногда являются признаками деменции", — пояснил врач.

Особенности лобно-височной деменции

По словам специалиста, такие изменения поведения характерны прежде всего для лобно-височной деменции — формы заболевания, которая отличается от классической болезни Альцгеймера. При ней страдают области мозга, отвечающие за эмоции, речь и социальное поведение. Поэтому первыми симптомами становятся не провалы в памяти, а изменения характера и привычных реакций.

Люди с этой формой деменции могут проявлять раздражительность, становиться равнодушными или, наоборот, чрезмерно эмоциональными. Им сложно контролировать свои чувства, а привычные нормы поведения перестают работать. Родные нередко принимают это за кризис среднего возраста или последствия стресса, хотя в действительности начинается нарушение нейронных связей.

Потеря ориентации и спутанность восприятия

"Для лобно-височной деменции характерно нарушение ориентации во времени и пространстве", — отметил Стюарт Макгинн.

Больные часто теряются даже на знакомых улицах, не могут вспомнить, зачем вышли из дома, или начинают путать события прошлого и настоящего. Иногда человек может не узнавать близких или ошибочно принимать одного человека за другого. Такие признаки особенно заметны на поздних стадиях, но иногда проявляются и в самом начале болезни.

Как отличить первые признаки

  1. Изменение характера. Человек становится апатичным, раздражительным или теряет эмпатию.

  2. Неадекватная реакция. Смех или слёзы без повода, агрессия в спокойных ситуациях.

  3. Проблемы с речью. Трудности в подборе слов, путаница в выражениях.

  4. Снижение самоконтроля. Импульсивные поступки, не свойственные ранее.

  5. Дезориентация. Проблемы с пониманием времени, местонахождения, последовательности событий.

Такие симптомы часто проявляются у людей среднего возраста — с 45 до 65 лет. Поэтому лобно-височная деменция нередко остаётся незамеченной до позднего этапа, когда изменения становятся выраженными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: списывать перепады настроения на усталость или стресс.
Последствие: позднее обращение к врачу и прогрессирование болезни.
Альтернатива: при стойких изменениях поведения пройти обследование у невролога или психиатра.

Ошибка: лечить эмоциональные вспышки только успокоительными.
Последствие: замедление реакции на истинную причину симптомов.
Альтернатива: использовать препараты и терапию, назначенные специалистом после диагностики.

Ошибка: изолировать больного от общения.
Последствие: ускоренное развитие когнитивных нарушений.
Альтернатива: поддерживать регулярное общение, стимулировать мозг играми и разговорами.

Как помочь близкому человеку

Поддержка семьи играет ключевую роль. Пациентам с деменцией важно сохранить ощущение безопасности и стабильности. Рекомендуется:

  • соблюдать чёткий распорядок дня;

  • использовать визуальные подсказки (календарь, заметки, фотографии);

  • говорить спокойно, короткими предложениями;

  • избегать споров — они только усиливают тревогу.

Для ухода за пожилыми людьми с деменцией подходят специализированные сервисы — например, центры дневного пребывания, программы когнитивной реабилитации и онлайн-платформы для родственников, где можно получить психологическую поддержку.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Плюсы Минусы
Позволяет начать терапию до тяжёлых нарушений Диагноз может вызывать стресс у пациента и семьи
Помогает подобрать лечение и корректировать поведение Не всегда доступна точная диагностика на ранней стадии
Дает возможность родственникам адаптировать образ жизни Требует постоянного наблюдения и контроля

Мифы и правда

Миф: деменция бывает только у пожилых.
Правда: лобно-височная форма часто начинается у людей младше 60 лет.

Миф: болезнь развивается внезапно.
Правда: симптомы нарастают постепенно, иногда в течение нескольких лет.

Миф: от деменции нет смысла лечиться.
Правда: медикаментозная терапия и когнитивные тренировки замедляют развитие болезни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Росселла Мильяччо: румяна должны усиливать естественный тон кожи, а не спорить с ним вчера в 22:16
Один продукт — четыре эффекта: как румяна заменили лифтинг и бронзер

Узнайте всё о теории румян и правильном нанесении, чтобы подчеркнуть достоинства и освежить лицо. Выбор оттенков, текстур и техник для идеального макияжа.

Читать полностью » Учёные назвали гольф одной из самых полезных тренировок для сердца и мозга вчера в 21:06
Не йога и не бег: какой "спокойный" спорт продлевает жизнь на пять лет

Узнайте, как гольф влияет на работу сердца, укрепляет мышцы и улучшает когнитивные способности. Гольф — идеальное сочетание спорта, отдыха и пользы для здоровья.

Читать полностью » Нейробиологи: чувство страха стимулирует концентрацию и укрепляет нервную систему вчера в 20:02
Почему мозг любит, когда его пугают: тайна удовольствия от страха

Откройте секреты, как управляемый страх на Хэллоуине превращается в радость. Узнайте, как музыка и костюмы сближают нас и вызывают смех.

Читать полностью » Лосось, шпинат и морковь помогают сохранить упругость и тонус кожи — данные специалистов вчера в 19:46
Сияние без макияжа: 5 продуктов, которые работают лучше кремов

Узнайте, как питание влияет на состояние кожи. 5 продуктов, богатых витаминами и антиоксидантами, помогут вернуть коже упругость, сияние и здоровый вид. Секреты диеты для красоты!

Читать полностью » Массаж и тепло помогают снять мышечное напряжение и улучшить кровообращение вчера в 18:32
Тело просит пощады: привычка, которая делает нас "деревянными"

Узнайте, как избавиться от скованности в мышцах с помощью простых и эффективных методов. Массаж, йога, магний и другие способы восстановления.

Читать полностью » Эксперты напомнили, что задержка лимфы может вызвать прибавку веса до трёх килограммов в сутки вчера в 18:15
Ваш организм не ленивый — он просто застрял: как вернуть движение лимфе и лёгкость телу

Малоподвижный образ жизни провоцирует застой лимфы и отёки. Разбираемся, почему это происходит и какое простое упражнение помогает вернуть лёгкость телу.

Читать полностью » Врачи признали: окружность шеи может предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний вчера в 17:26
Тихий предвестник инфаркта: почему именно шея выдаёт первые симптомы

Узнайте, как измерение окружности шеи может предсказать риски для здоровья. Критические цифры и пошаговое руководство по улучшению ситуации, а так же как избежать роковых ошибок.

Читать полностью » Эндокринолог Калинчев: избавиться от жировых отложений на шее помогает гормональная терапия и коррекция питания вчера в 17:26
Не осанка, а гормональный сбой: тайная причина жирового образования на шее

Эндокринолог Алексей Калинчев рассказал NewsInfo, почему на шее появляется жировое образование и как можно от него избавиться.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Тюмень - старейший город Сибири с четырёхуровневой набережной и мостом Влюблённых
Дом
Дизайнеры рассказали, как организовать хранение и зонирование в маленькой квартире
Авто и мото
ФТС: владельцы автомобилей из ЕАЭС должны правильно учитывать импортные декларации
Еда
Бутерброды с крабовыми палочками и сыром сохраняют вкус на следующий день
Садоводство
Георгины требуют прохладного хранения зимой для сохранения клубней — агроном Ирина Фролова
Наука
Журнал Nature: учёные выявили бактерии, вырабатывающие метан внутри древесины
Спорт и фитнес
Специалисты из Тюбингенского университета: физическая активность может не помочь похудеть
Питомцы
Ветеринары: кошек можно купать раз в 2–3 месяца при температуре воды около 38 °C
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet