Атаки военных сил России могут привести к коллапсу фронта на определенных участках в Украине уже в текущем году, как сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на мнение австрийского военного эксперта Франца-Штефана Гади.

Он отметил, что вероятность частичного распада украинской линии фронта в 2024 году реальна.

В публикации отмечается, что недавние потери Вооруженных сил Украины к западу от Авдеевки подчеркнули уязвимость страны после промедления в поставках помощи со стороны западных союзников и недостаточной возможности мобилизовать дополнительный контингент для укрепления фронтовых позиций.

В то же время Россия добивается успеха, истощая украинских военных, которые вынуждены отступать в ожидании помощи от США, отмечается в издании.

Ранее командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский выразил обеспокоенность сложным положением украинских войск на передовой. По его мнению, Россия имеет значительное превосходство и активно осуществляет атаки по всей линии фронта, что приводит к тактическим успехам. Он назвал самыми напряженными точками Ивановское и Часов Яр на направлении Краматорск в Донецкой Народной Республике. Генерал также подчеркнул критическую обстановку для украинских вооруженных сил на направлениях Красноармейск (ранее Покровск) и Кураховск.

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