Памятник "Первопоселенец", Пенза
© commons.wikimedia.org by Danil 58rus is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 20:20

Где закаляются лидеры? Путь Олега Денисова от дворника до главы Пензы стал примером для многих

Глава Пензы Олег Денисов 15 марта опубликовал в личном Telegram-канале воспоминания о начале своей трудовой деятельности. Чиновник рассказал, что до прохождения службы в армии работал дворником в городе Сердобске. В зону его ответственности входила территория возле многоквартирных домов № 140 и № 142 по улице Ленина. Общий график молодого человека включал уборку дворов в утренние часы с последующим обучением в техникуме.

Трудовые будни в Сердобске

График Олега Денисова в юности был довольно плотным. Утренняя смена начиналась еще до занятий в учебном заведении, что требовало высокой самодисциплины и физической подготовки. Городская инфраструктура Сердобска тех лет по-своему испытывала молодого сотрудника на прочность.

Вечернее время, по словам мэра, также было расписано. После завершения всех обязанностей по благоустройству территории он отправлялся на досуговые мероприятия в местный дом культуры, как и многие другие жители города. Такой ритм жизни закалил будущего руководителя, привыкшего совмещать учебу с реальными задачами по хозяйственному обслуживанию жилого сектора.

"Подобный опыт на муниципальной службе встречается чаще, чем может показаться на первый взгляд. Личное участие руководителя в процессах обустройства территорий помогает лучше понимать специфику городского хозяйства. Знание того, как устроена работа дворника изнутри, позволяет более точно выстраивать административные процессы. В конечном итоге, это напрямую влияет на качество жизни горожан".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Сезонные сложности и выносливость

Особую трудность для работника представлял весенний период. По мере таяния снега на закрепленный участок начинали стекаться потоки песка, грязи и различного мусора с расположенной поблизости горки. Все последствия подобных природных факторов приходилось устранять вручную, не прибегая к механизации.

Масштаб таких работ требовал выносливости, которой Денисов набрался еще в молодости. Опыт, полученный в Сердобске, стал фундаментом для его отношения к чистоте городских улиц сегодня. Глава Пензы подчеркнул, что процесс поддержания комфорта в любое время года и при любых погодных условиях является крайне тяжелым трудом.

Отношение к физическому труду

С навыками работы с хозяйственным инвентарем глава города познакомился еще в период прохождения военной службы. Там ему постоянно приходилось использовать лопату и метлу, поэтому привычка к ручному труду закрепилась на долгие годы. Для нынешнего мэра подобные действия не представляют сложности.

Позиция Олега Денисова остается неизменной: он публично заявил, что не чувствует стеснения, если возникает необходимость вновь взять в руки рабочий инструмент. Это демонстрация того, что понимание ответственности за благоустройство города для него подкреплено личным историческим багажом и готовностью к самой простой физической работе.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

