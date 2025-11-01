Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фоам роллер
Фоам роллер
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 21:16

Минус 2 см в бедрах и никакого варикоза: "лягушка" творит чудеса за неделю

Польза упражнения "Лягушка": укрепление ног, ягодиц и профилактика варикоза

Упражнение "Лягушка" — это простая, но крайне полезная практика, направленная на укрепление мышц ног и ягодиц, развитие гибкости и улучшение кровообращения в области таза. Оно подходит людям с любым уровнем подготовки и не требует специального оборудования. О пользе и правильной технике выполнения рассказывает Ирина Кабанова, доцент кафедры физической культуры ГУУ.

Упражнение "Лягушка": в чем польза

Несмотря на простоту, это упражнение оказывает комплексное воздействие на организм. Оно активно растягивает мышцы бедер, ягодиц и тазобедренные суставы, улучшает гибкость и подвижность этих зон. Такая растяжка помогает снять напряжение с поясницы, улучшает осанку и стимулирует приток крови к органам малого таза.

"Лягушка" помогает укрепить мышцы и улучшить циркуляцию крови, снижая риск травм и варикозного расширения вен", — отмечает Ирина Кабанова.

Помимо физического эффекта, упражнение положительно влияет на эмоциональное состояние. Оно способствует гармонизации энергетического баланса, улучшает настроение и помогает чувствовать себя бодрее. Регулярное выполнение "Лягушки" повышает общий тонус организма и снижает уровень стресса.

Основные преимущества упражнения:

  • улучшает гибкость бедер и таза;

  • укрепляет мышцы ягодиц, живота и ног;

  • способствует профилактике варикоза;

  • ускоряет обмен веществ;

  • повышает эластичность связок и суставов;

  • улучшает осанку и координацию движений.

После выполнения упражнения ощущается прилив энергии, лёгкость в теле и расслабление в пояснице.

Упражнение "Лягушка": техника выполнения

Чтобы упражнение принесло максимальную пользу и было безопасным, важно соблюдать правильную технику.

  1. Исходное положение
    Встаньте на четвереньки. Руки должны находиться строго под плечами, а колени — под бедрами.
    Постепенно разводите колени в стороны, насколько позволяет гибкость, стремясь к углу 90 градусов между бедрами и голенями.

  2. Положение стоп
    Стопы направлены наружу, параллельно друг другу. Пятки располагаются на одной линии с коленями — это обеспечивает равномерное распределение нагрузки.

  3. Опускание таза
    Медленно опускайте таз вниз, пока не почувствуете растяжение в мышцах бедер. Избегайте боли — в упражнении важно ощущать мягкое натяжение, а не дискомфорт. Спина при этом должна оставаться прямой, без прогиба.

  4. Фиксация положения
    Задержитесь в нижней точке на 30 секунд — 1 минуту, дышите спокойно и глубоко. Со временем можно увеличивать продолжительность удержания позы.

  5. Возврат в исходное положение
    Медленно сведите колени, возвращаясь в положение на четвереньках. Делайте это плавно, чтобы не перегрузить суставы.

Рекомендации для безопасного выполнения:

  • Обязательно делайте разминку перед упражнением, чтобы подготовить мышцы к растяжке.

  • Используйте мягкий коврик, чтобы снизить давление на колени.

  • Двигайте бедрами вперед и назад — это поможет расслабить мышцы.

  • Следите, чтобы голова и туловище оставались на одной линии.

  • При появлении дискомфорта аккуратно выходите из позы.

Как часто можно практиковать

Частота выполнения упражнения зависит от уровня подготовки и целей.

  • Новичкам рекомендуется начинать с 1-2 занятий в неделю в рамках разминки или основной тренировки.

  • Продвинутым можно выполнять "Лягушку" 3-4 раза в неделю, постепенно увеличивая длительность растяжки.

  • Опытные спортсмены могут практиковать упражнение до 5-6 раз в неделю, включая его в программы на нижнюю часть тела.

Регулярная практика помогает улучшить гибкость и укрепить мышцы таза уже через несколько недель.

Противопоказания

Упражнение "Лягушка" безопасно для большинства людей, но в некоторых случаях от него лучше отказаться. Не рекомендуется выполнять при:

  • внутренних кровотечениях;

  • недавно перенесенных травмах;

  • заболеваниях сердечно-сосудистой системы;

  • патологиях желудочно-кишечного тракта;

  • после хирургических операций (до полного восстановления);

  • беременности и в ранний послеродовой период.

Перед началом занятий людям с хроническими заболеваниями стоит проконсультироваться с врачом.

Плюсы и минусы упражнения "Лягушка"

Плюсы Минусы
Укрепляет мышцы и улучшает гибкость Может вызывать дискомфорт у начинающих
Улучшает кровообращение в области таза Требует аккуратности при выполнении
Подходит для домашних тренировок Не подходит при травмах тазобедренного сустава
Помогает снять стресс и напряжение Нужно время, чтобы достичь максимальной глубины растяжки

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Слишком быстрое разведение ног без разминки.
Последствие: Возможное растяжение связок или мышц.
Альтернатива: Выполняйте упражнение после легкой разминки или теплого душа, чтобы мышцы стали более эластичными.

Мифы и правда

Миф: "Лягушка" — это исключительно женское упражнение.
Правда: Оно полезно и мужчинам, так как укрепляет мышцы таза, улучшает осанку и снижает риск травм позвоночника.

Три интересных факта

  1. Упражнение "Лягушка" входит в комплекс упражнений для йоги, пилатеса и ЛФК.

  2. Регулярная практика помогает бороться с застоем крови в органах малого таза.

  3. Это одно из немногих упражнений, которое одновременно развивает гибкость и укрепляет мышцы.

Исторический контекст

Упражнение "Лягушка" имеет корни в восточных практиках йоги и цигуна. С древности оно использовалось для развития гибкости бедер и улучшения работы органов малого таза. Сегодня "Лягушка" активно применяется в фитнесе, гимнастике и лечебной физкультуре.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Польза упражнения сегодня в 20:26
Никаких жестких диет: как упражнение "велосипед" поможет сделать живот плоским и укрепить пресс

Простое упражнение для пресса, которое можно делать где угодно. Узнайте, как правильно выполнять «велосипед» и почему оно так эффективно для укрепления тела.

Читать полностью » Доктор Луиза Чанг назвала главное упражнение для подтянутых рук без гантелей сегодня в 14:12
Всего одно упражнение — и руки становятся подтянутыми за две недели

Доктор Луиза Чанг рассказала, что «медвежья походка» помогает не только укрепить руки, но и проработать всё тело. Простое упражнение делает фигуру подтянутой и улучшает осанку.

Читать полностью » Тренер Красавин: 15 минут утренней тренировки ускоряют метаболизм и улучшают настроение сегодня в 13:46
Простые упражнения, которые заменят чашку кофе и продлят молодость

Фитнес-тренер Иван Красавин рассказал о короткой утренней зарядке, которая ускоряет обмен веществ, улучшает настроение и помогает прожить дольше.

Читать полностью » Тренер Бахтурина: тренировки на пуантах укрепляют мышцы и развивают чувство баланса сегодня в 12:36
Танец на пуантах без сцены: как балет стал новым направлением фитнеса

Тренер LEVITA Акулина Бахтурина рассказала, как занятия на пуантах укрепляют мышцы, развивают баланс и исполняют детскую мечту о балете.

Читать полностью » Фитнес-тренер Илья Алехин рассказал, как мужчинам после 30 и 40 лет адаптировать тренировки сегодня в 11:26
Разминка важнее веса: главное правило мужских тренировок после 30

После 30 лет тренировки требуют новой стратегии. Фитнес-тренер Илья Алехин рассказал, какие упражнения помогут мужчинам сохранить молодость и избежать травм.

Читать полностью » Тренер Ротач: жиросжигающая тренировка не требует оборудования и занимает 20 минут сегодня в 10:21
Упражнения, которые ускоряют метаболизм даже после тренировки

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала пять упражнений, которые помогают быстро сжечь жир и укрепить мышцы. Главное — соблюдать технику и поддерживать баланс питания.

Читать полностью » Специалисты из Тюбингенского университета: физическая активность может не помочь похудеть сегодня в 4:16
Силовые тренировки против кардио: что на самом деле помогает сжигать жир

Учёные раскрыли, почему активные тренировки не всегда ведут к похудению, и рассказали, как перестроить тело так, чтобы оно действительно начало сжигать жир.

Читать полностью » Йога-преподаватель Алексей Громов сообщил, что вакуум живота улучшает осанку и дыхание сегодня в 3:25
Когда дыхание сильнее тренажёра: как йоговская техника меняет тело

Можно ли добиться тонкой талии без утомительных тренировок и дорогих тренажёров? Один простой приём укрепляет мышцы, улучшает осанку и делает живот плоским.

Читать полностью »

Новости
Дом
Хозяйственные советы: сода и перекись помогают восстановить белизну белья
Туризм
Тревел-блогер о Белизе: экзотика и безопасность в одной из самых криминальных стран
Авто и мото
Спортрежим уменьшает нагрузку на автоматическую коробку передач при движении в заторе
Питомцы
Дрожь хвоста кошки может свидетельствовать о боли
Садоводство
Садоводам объяснили, как добиться сладкого урожая арбузов даже в холодных регионах
Красота и здоровье
Учёные из Университета Турку выяснили, что сокращение времени сидения улучшает обмен веществ
Еда
Диетологи напомнили, что зимой иммунитет поддерживают витамины A, B, C и D из сезонных продуктов
Красота и здоровье
Австралийские исследователи предупредили: даже слабое освещение ночью нарушает работу сердца
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet