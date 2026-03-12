Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Орловская область
Орловская область
© commons.wikimedia.org by G\R792 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Центральный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 15:37

Трещины расползаются по бетону моста: ремонт за сотни миллионов ускорил развал конструкции в Орле

Председатель градостроительного комитета облсовета Виталий Рыбаков 12 марта 2026 года провел инспекцию моста Дружбы. По его словам, объект сейчас в худшем состоянии, чем до ремонта, выполненного белгородской компанией "Ремспецмост". На работы ушло 300 миллионов рублей из бюджета. Депутат зафиксировал разрушения, связанные с бракованной гидроизоляцией, и передал материалы в прокуратуру.

Инспекция Рыбакова

Виталий Рыбаков, председатель градостроительного комитета облсовета, лично обошел мост Дружбы и снял видео. Состояние конструкции его шокировало: трещины расползаются быстрее, чем раньше. Депутат сравнил текущую картину с записями 2017 года, до начала работ.

Через три месяца после приемки дефекты вылезли наружу. Контрольная служба провела проверку и нашла нарушений на миллионы рублей. Рыбаков передал все данные в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.

Халтура из всех щелей поперла спустя три месяца после такой "парахинской приемки". КСП проверила и выявила массу нарушений на миллионы рублей. По моим наблюдениям мост продолжает разрушаться из-за нарушения гидроизоляции, которая изначально была нарушена самими строителями. Потрачено 300 миллионов бюджетных средств! Взамен жители получили мост хуже, чем был до ремонта. У меня есть видео материалы состояния моста до парахинского ремонта — съемка 2017, — отметил Рыбаков.

Проблемы с гидроизоляцией

Гидроизоляция на мосту Дружбы оказалась никудышной с самого начала. Вода проникает в бетон, где растворяет защитный слой вокруг арматуры. Физика проста: влага вызывает коррозию металла, тот расширяется и рвет структуру на части.

Строители из "Ремспецмост" нарушили технологию нанесения покрытия. Под нагрузкой от машин и осадков дефекты ускорили распад. Жители теперь ездят по мосту, где риски выше, чем до вложений в 300 миллионов.

Такие поломки типичны для объектов с плохой защитой от влаги. Коррозия арматуры съедает бетон изнутри, снижая несущую способность на десятки процентов за пару лет. Эксперты по мостостроению давно твердят: без надежной изоляции конструкция обречена.

Рыбаков подчеркивает, что видео с инспекции подтверждают: ремонт не улучшил, а ухудшил дело. Бетон крошится, швы расходятся под действием циклов заморозки-оттепели.

Дело в суде

Советский районный суд сейчас разбирает дело советника губернатора Сергея Лежнева. Один эпизод касается ремонта моста Дружбы и подмены стройматериалов. Обвиняемые якобы использовали некачественные компоненты вместо заявленных.

Подмена материалов привела к слабой гидроизоляции и быстрым разрушениям. Прокуратура получила от Рыбакова свежие доказательства для проверки. Судебное разбирательство тянется, жители ждут итогов.

Такие случаи подрывают доверие к бюджетным тратам. Мост Дружбы стал примером, как халтура бьет по инфраструктуре. Рыбаков настаивает: без ответственности проблемы повторятся на других объектах.

Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Руки на вес золота: дефицит кадров в Ивановской области заставляет местные заводы замереть в ожидании вчера в 13:12

Ситуация с трудовыми ресурсами в известном текстильном крае приняла неожиданный оборот, заставляя местные предприятия буквально бороться за каждого сотрудника.

Читать полностью » 30 сантиметров воды крадут машины: паводки в Подмосковье способны превратить реки в скрытые капканы вчера в 12:18

Главное управление гражданской защиты Московской области делится предупреждениями о паводковых рисках и инструкциями по защите жизни, имущества и жилья от внезапных потоков воды.

Читать полностью » Чужие грехи за печать в паспорте: костромичка записала случайных мигрантов в отцы своим детям вчера в 11:23

В Костроме вскрылась масштабная схема легализации иностранцев через подделку документов в ЗАГСе, где местная жительница помогла приезжим стать «родителями».

Читать полностью » Плодородие смывается водой: липецкая прокуратура взыскивает миллионы с тепличного овощевода за сброс стоков на поля вчера в 11:17

Липецкая природоохранная прокуратура выявила серьезный вред плодородным черноземам от сброса сточных вод крупным овощеводческим предприятием во время рейда.

Читать полностью » Анохин: превышений допустимых норм загрязнения воздуха в Дорогобуже после атаки ВСУ нет 25.02.2026 в 22:35
Завод в огне — воздух в норме: Губернатор успокоил жителей Дорогобужа

Губернатор Василий Анохин сообщил: Роспотребнадзор не выявил превышений оксидов азота после удара ВСУ по ПАО "Дорогобуж". Жители Пушкарево эвакуированы, помощь пострадавшим оказывается на месте.

Читать полностью » В Лужниках открыли бесплатную лыжно-биатлонную трассу до 1 марта - Интерфакс 12.01.2026 в 13:32
Лужники включили зимний режим: на новой трассе есть нюанс, без которого не пустят

В Лужниках открыли бесплатную лыжно-биатлонную трассу, работающую до 1 марта. Регистрация обязательна для удобства занятий с инструкторами и мастер-классами.

Читать полностью » Снежный покров в Москве может достичь 65 сантиметров — синоптик Леус 09.01.2026 в 12:11
Москва уходит под снег: балканский циклон переписывает январские рекорды

Балканский циклон принёс Москве и области рекордные снегопады. Сугробы продолжают расти, а синоптики не исключают исторический максимум.

Читать полностью » В Подмосковье за ночь выпало две трети месячной нормы осадков — синоптик Тишковец 09.01.2026 в 10:10
Москва за ночь приблизилась к снежному рекорду — такого января ещё не было

Ночной снегопад принёс Подмосковью две трети месячной нормы осадков, а в Москве сугробы приблизились к историческому рекорду.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
Культура на паузе: в Тейкове стройка важного центра буксует, несмотря на госпрограммы
Наука
Прощай, привычный календарь: конденсат на траве управляет цветением точнее любого летнего зноя
ЦФО
Финал кровавой драмы в Крокусе: суд определил меру наказания для всех причастных к теракту
Спорт и фитнес
Живот словно в тисках: древняя последовательность движений возвращает легкость органам за минуты
Наука
Призрак в металле проявил себя: безмассовая частица спустя 67 лет вышла из тени под микроскопом
Советы и рекомендации
Лето отменяет скучные образы: новые тренды грядущего сезона удивят
Красота и здоровье
Шоколадка как быстрое лекарство от усталости: что на самом деле происходит с огранизмом
Красота и здоровье
Боль в глазах становится обычным делом: как цифровая эпоха приводит к синдрому сухого глаза
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet