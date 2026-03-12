Трещины расползаются по бетону моста: ремонт за сотни миллионов ускорил развал конструкции в Орле

Председатель градостроительного комитета облсовета Виталий Рыбаков 12 марта 2026 года провел инспекцию моста Дружбы. По его словам, объект сейчас в худшем состоянии, чем до ремонта, выполненного белгородской компанией "Ремспецмост". На работы ушло 300 миллионов рублей из бюджета. Депутат зафиксировал разрушения, связанные с бракованной гидроизоляцией, и передал материалы в прокуратуру.

Инспекция Рыбакова

Виталий Рыбаков, председатель градостроительного комитета облсовета, лично обошел мост Дружбы и снял видео. Состояние конструкции его шокировало: трещины расползаются быстрее, чем раньше. Депутат сравнил текущую картину с записями 2017 года, до начала работ.

Через три месяца после приемки дефекты вылезли наружу. Контрольная служба провела проверку и нашла нарушений на миллионы рублей. Рыбаков передал все данные в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.

Халтура из всех щелей поперла спустя три месяца после такой "парахинской приемки". КСП проверила и выявила массу нарушений на миллионы рублей. По моим наблюдениям мост продолжает разрушаться из-за нарушения гидроизоляции, которая изначально была нарушена самими строителями. Потрачено 300 миллионов бюджетных средств! Взамен жители получили мост хуже, чем был до ремонта. У меня есть видео материалы состояния моста до парахинского ремонта — съемка 2017, — отметил Рыбаков.

Проблемы с гидроизоляцией

Гидроизоляция на мосту Дружбы оказалась никудышной с самого начала. Вода проникает в бетон, где растворяет защитный слой вокруг арматуры. Физика проста: влага вызывает коррозию металла, тот расширяется и рвет структуру на части.

Строители из "Ремспецмост" нарушили технологию нанесения покрытия. Под нагрузкой от машин и осадков дефекты ускорили распад. Жители теперь ездят по мосту, где риски выше, чем до вложений в 300 миллионов.

Такие поломки типичны для объектов с плохой защитой от влаги. Коррозия арматуры съедает бетон изнутри, снижая несущую способность на десятки процентов за пару лет. Эксперты по мостостроению давно твердят: без надежной изоляции конструкция обречена.

Рыбаков подчеркивает, что видео с инспекции подтверждают: ремонт не улучшил, а ухудшил дело. Бетон крошится, швы расходятся под действием циклов заморозки-оттепели.

Дело в суде

Советский районный суд сейчас разбирает дело советника губернатора Сергея Лежнева. Один эпизод касается ремонта моста Дружбы и подмены стройматериалов. Обвиняемые якобы использовали некачественные компоненты вместо заявленных.

Подмена материалов привела к слабой гидроизоляции и быстрым разрушениям. Прокуратура получила от Рыбакова свежие доказательства для проверки. Судебное разбирательство тянется, жители ждут итогов.

Такие случаи подрывают доверие к бюджетным тратам. Мост Дружбы стал примером, как халтура бьет по инфраструктуре. Рыбаков настаивает: без ответственности проблемы повторятся на других объектах.