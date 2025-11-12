Екатеринбургский священник шокировал заявлением: дружбы между мужчиной и женщиной не существует

вчера в 20:27

От топливной карты до миллиона штрафа: приговор экс-специалисту минАПК в Свердловской области

Экс-специалист из Свердловской области осужден за покровительство и получение взяток на 3,4 млн рублей. Он проведет 14 лет в колонии строгого режима.

Читать полностью »

вчера в 19:17

4 улицы Екатеринбурга, где лучше быть особенно осторожным: ГАИ назвала опасные зоны

В Екатеринбурге названы самые аварийные улицы. Какие участки дорог в центре города считаются наиболее опасными, и какие трассы лидируют по аварийности в области?

Читать полностью »

вчера в 19:17

Золото не только в цехах: компании из Магнитогорска стали гордостью рейтинга Forbes

Forbes включил ММК и «Технониколь» из Магнитогорска в «золотую» группу лучших работодателей России. Компании отметили за устойчивое развитие и социальную ответственность.

Читать полностью »

вчера в 18:27

Из Тюмени — в тропики без пересадок: первый самолёт улетел на райский остров

Из Тюмени выполнен первый прямой рейс на вьетнамский остров Фукуок. Таможенники «Рощино» оформили 211 туристов, рейсы будут выполняться каждые 10–12 дней.

Читать полностью »

вчера в 18:16

Ретро-хиты, которые заставят вспомнить молодость: кто споет на новогоднем концерте в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Новый год встретят на грандиозном музыкальном концерте с участием звезд 90-х. Кто из легендарных артистов порадует зрителей новогодним шоу?

Читать полностью »

вчера в 17:18

Медианные зарплаты медиков на Урале выросли на 17%: что стояло за этим скачком

Зарплаты медицинских работников в Свердловской области выросли на 17%. Каковы причины этого роста и какие специалисты востребованы в регионе?

Читать полностью »

вчера в 17:16

Полки полны — а магазины пусты: розничная торговля в регионе столкнулась с кадровым голодом

В Тюменской области розничная торговля стала лидером по дефициту кадров. Работодатели ищут сотни продавцов, пекарей и управляющих, предлагая зарплаты от 25 до 216 тысяч рублей.

Читать полностью »

вчера в 16:44

Что стоит за преступлением студента из Камеруна: 8 лет за жизнь, которая пошла не по плану

В Екатеринбурге студент из Камеруна был осужден за покушение на незаконное производство наркотиков. Что стало причиной его ареста и какие шаги предпримет защита?

Читать полностью »