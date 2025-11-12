Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 1:16

Екатеринбургский священник шокировал заявлением: дружбы между мужчиной и женщиной не существует

Протоиерей Евгений Попиченко заявил, что женщина для мужчины — только жена или любовница

Протоиерей Екатеринбургской епархии Евгений Попиченко заявил, что настоящей дружбы между мужчиной и женщиной быть не может. По его мнению, дружба возможна только между людьми одного пола.

Что сказал священник?

"Женщина для мужчины может быть или женой, или любовницей. Так устроен мир. <…> Да, физического греха в этом нет, но есть такое предблудие, когда мы приоткрываем личное", — отметил священник в эфире православного телеканала "Союз".

Другие спорные заявления свердловских священников

Заявления свердловских священников часто становятся темами для обсуждения в СМИ. Так, старший священник Храма на Крови Максим Миняйло призвал отменить материнский капитал, заявив, что это поддержка только девелоперов и строителей. Вместо этого он предложил выплачивать женщинам минимальный размер оплаты труда (МРОТ) за каждого ребенка.

В Новоуральске экс-работник МинАПК получил 14 лет за взятки и коррупцию вчера в 20:27
От топливной карты до миллиона штрафа: приговор экс-специалисту минАПК в Свердловской области

Экс-специалист из Свердловской области осужден за покровительство и получение взяток на 3,4 млн рублей. Он проведет 14 лет в колонии строгого режима.

Читать полностью » В Екатеринбурге названы четыре наиболее аварийные улицы в центре города вчера в 19:17
4 улицы Екатеринбурга, где лучше быть особенно осторожным: ГАИ назвала опасные зоны

В Екатеринбурге названы самые аварийные улицы. Какие участки дорог в центре города считаются наиболее опасными, и какие трассы лидируют по аварийности в области?

Читать полностью » Два предприятия из Магнитогорска вошли в вчера в 19:17
Золото не только в цехах: компании из Магнитогорска стали гордостью рейтинга Forbes

Forbes включил ММК и «Технониколь» из Магнитогорска в «золотую» группу лучших работодателей России. Компании отметили за устойчивое развитие и социальную ответственность.

Читать полностью » Из Тюмени запущен первый прямой рейс на вьетнамский остров Фукуок вчера в 18:27
Из Тюмени — в тропики без пересадок: первый самолёт улетел на райский остров

Из Тюмени выполнен первый прямой рейс на вьетнамский остров Фукуок. Таможенники «Рощино» оформили 211 туристов, рейсы будут выполняться каждые 10–12 дней.

Читать полностью » В новогоднюю ночь на сцене Екатеринбурга встретятся вчера в 18:16
Ретро-хиты, которые заставят вспомнить молодость: кто споет на новогоднем концерте в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Новый год встретят на грандиозном музыкальном концерте с участием звезд 90-х. Кто из легендарных артистов порадует зрителей новогодним шоу?

Читать полностью » Зарплаты медицинских работников в Свердловской области выросли на 17% — вчера в 17:18
Медианные зарплаты медиков на Урале выросли на 17%: что стояло за этим скачком

Зарплаты медицинских работников в Свердловской области выросли на 17%. Каковы причины этого роста и какие специалисты востребованы в регионе?

Читать полностью » Розничная торговля стала лидером по кадровому дефициту в Тюменской области вчера в 17:16
Полки полны — а магазины пусты: розничная торговля в регионе столкнулась с кадровым голодом

В Тюменской области розничная торговля стала лидером по дефициту кадров. Работодатели ищут сотни продавцов, пекарей и управляющих, предлагая зарплаты от 25 до 216 тысяч рублей.

Читать полностью » В Екатеринбурге студент из Камеруна осужден за сбыт наркотиков вчера в 16:44
Что стоит за преступлением студента из Камеруна: 8 лет за жизнь, которая пошла не по плану

В Екатеринбурге студент из Камеруна был осужден за покушение на незаконное производство наркотиков. Что стало причиной его ареста и какие шаги предпримет защита?

Читать полностью »

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

