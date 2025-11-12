Екатеринбургский священник шокировал заявлением: дружбы между мужчиной и женщиной не существует
Протоиерей Екатеринбургской епархии Евгений Попиченко заявил, что настоящей дружбы между мужчиной и женщиной быть не может. По его мнению, дружба возможна только между людьми одного пола.
Что сказал священник?
"Женщина для мужчины может быть или женой, или любовницей. Так устроен мир. <…> Да, физического греха в этом нет, но есть такое предблудие, когда мы приоткрываем личное", — отметил священник в эфире православного телеканала "Союз".
Другие спорные заявления свердловских священников
Заявления свердловских священников часто становятся темами для обсуждения в СМИ. Так, старший священник Храма на Крови Максим Миняйло призвал отменить материнский капитал, заявив, что это поддержка только девелоперов и строителей. Вместо этого он предложил выплачивать женщинам минимальный размер оплаты труда (МРОТ) за каждого ребенка.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru