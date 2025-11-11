Происшествия Россия Авто и мото Красота и здоровье Все рубрики
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 19:59

Мой секрет идеального праздника: меньше планов, больше смеха — философия Friendsgiving в действии

Редактор Martha Stewart Living поделился 12 идеями для тёплого домашнего ужина в кругу друзей

Праздник в кругу друзей — это особенное сочетание уюта, смеха и хорошей еды без лишнего официоза. Не нужно выстраивать идеальный сценарий или переживать за каждую деталь — ведь смысл "Friendsgiving" (или, по-нашему, День благодарности с друзьями) именно в лёгкости. Как провести его вкусно, весело и без стресса? Секретами делится Грег Лофтс, заместитель редактора по еде и развлечениям в журнале Martha Stewart Living.

"Не переусердствуйте с планами — это же вечеринка, а не свадьба. Чем меньше контроля, тем больше удовольствия", — говорит Грег Лофтс.

Главное правило

Friendsgiving — не про идеальные фото, а про живые эмоции.

"Не переживайте по мелочам. Это ваши друзья — они пришли не оценивать, а отдыхать", — напоминает Лофтс.

Лучший подход — простота. Не старайтесь быть идеальным хозяином: просто создайте атмосферу, где всем уютно.

Советы редактора Martha Stewart

1. Устройте "пироги и гарниры"

"Потлок — очевидное, но эффективное решение", — отмечает Лофтс.

Разделите гостей на две группы: одни приносят пироги, другие — гарниры. Так стол получится разнообразным, а готовка не займёт весь день. Главное — заранее уточнить, кто что делает, чтобы не получить пять яблочных пирогов подряд (хотя, шутит Грег, он бы не расстроился).

2. Объедините два праздника в один

Friendsgiving часто отмечают после Дня благодарения. Почему бы не соединить его с Новым годом?

"Мой друг в колледже придумал праздник под названием "Благодаро-Рождество” — это гениально", — смеётся Лофтс.

Меню остаётся классическим: индейка, пироги, сезонные блюда. Добавьте немного зимнего настроения — гирлянды, свечи, пряные напитки и печенье. А декор можно купить со скидкой сразу после "Чёрной пятницы” и использовать в следующем году.

3. Сделайте пижамную вечеринку

"Зачем просить друзей приходить в платьях, если можно всех собрать в пижамах?" — предлагает Лофтс.

Купите одинаковые мягкие пижамы и раздайте их гостям. На стол — большая кастрюля чили, заранее приготовленная, с сыром, кукурузными чипсами и острым перцем. Каждый накладывает себе сам — просто, весело и вкусно.

4. Меню "Пироги и бёдрышки"

"Самое вкусное в любой птице — это бёдра", — уверяет Лофтс.

Приготовьте запечённые куриные или индюшачьи бёдра — они готовятся быстро, не требуют постоянного внимания и стоят дешевле. А на десерт — домашние пироги. Минимум хлопот, максимум удовольствия.

5. Превратите вечер в игру

"Игры — лучшее, что объединяет друзей", — говорит Лофтс.

Подготовьте настольные и активные игры — от "Твистера” до карточных. Разложите закуски, чтобы не прерывать веселье ради ужина.

6. Составьте меню и расписание

Планировать стоит только то, что помогает. Сделайте список блюд и распределите, что и когда готовить. Это избавит от паники в день праздника.

7. Учтите пищевые особенности гостей

"Всегда готовлю хотя бы одно вегетарианское и одно безглютеновое блюдо — вдруг кому-то это важно", — советует Лофтс.

Так вы проявите заботу, и всем будет комфортно.

8. Закупитесь заранее

Закупите продукты длительного хранения за неделю, а свежие — за пару дней до праздника.

9. Не бойтесь магазинных продуктов

"Готовить всё с нуля — красиво, но нереалистично", — говорит Лофтс.

Купите готовые оливки, орешки, джем или сыр. Вкус — не в процессе, а в настроении.

10. Не забудьте лёд

"Храните лёд в пакетах — автомат в холодильнике не справится с вашими друзьями", — шутит Лофтс.

11. Музыка обязательна

"Без музыки это просто собрание", — уверен Лофтс.

Составьте плейлист заранее или включите любимые пластинки.

"Однажды я полвечера искал нужную песню среди старых альбомов — не повторяйте мою ошибку!"

12. Получайте удовольствие

"Оставьте посуду на потом. Или используйте биоразлагаемую одноразовую. Главное — быть в моменте", — советует Лофтс.

Не начинайте убирать во время праздника — гости решат, что пора уходить.

"Если уж действительно хотите, чтобы ушли, включите Donna Summer — Last Dance. Все поймут намёк!"

Сравнение форматов Friendsgiving

Формат Преимущества Недостатки
Потлок Простота, много блюд Теряется единый стиль
Пижамная вечеринка Уют и веселье Менее "праздничный" вид
Благодаро-Рождество Эффектно и атмосферно Больше декора и хлопот
Игровой вечер Смех и активность Еда уходит на второй план

Пошаговые советы

  1. Определите формат заранее.

  2. Назначьте помощника — не делайте всё в одиночку.

  3. Делегируйте блюда гостям.

  4. Продумайте музыку, освещение и аромат.

  5. Не пытайтесь контролировать каждую минуту — спонтанность делает праздник живым.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: стремление впечатлить.
    Последствие: усталость и раздражение.
    Альтернатива: простая еда, искренние эмоции.

  • Ошибка: планировать всё до секунды.
    Последствие: теряется лёгкость.
    Альтернатива: оставьте пространство для импровизации.

  • Ошибка: забыть про музыку.
    Последствие: скука и тишина.
    Альтернатива: готовый плейлист под настроение.

А что если…

…вы не умеете готовить? Пусть гости принесут блюда или закажите доставку.
…гости не знакомы между собой? Настольные игры и общие тосты помогут сблизиться.
…мало места? Сервируйте на полу с подушками — уютнее не придумаешь.

Частые вопросы

Сколько еды готовить?
На каждого — одно основное блюдо и два гарнира. Остатки — приятный бонус.

Что предложить тем, кто не пьёт?
Горячий яблочный сидр, чай с корицей или лимонад с розмарином.

Как украсить без лишних трат?
Свечи, сухоцветы, осенние листья и гирлянды — просто и красиво.

Мифы и правда

  • Миф: праздник должен быть идеальным.
    Правда: главное — настроение, а не идеальные фото.

  • Миф: хозяин не отдыхает.
    Правда: лучший организатор — тот, кто веселится вместе со всеми.

  • Миф: одноразовая посуда — дурной тон.
    Правда: современные биоразлагаемые наборы выглядят стильно.

3 интересных факта

  1. Название Friendsgiving появилось в США в 2007 году благодаря соцсетям.

  2. Запросы на этот праздник растут в ноябре на сотни процентов.

  3. Формат праздника с друзьями стал международным трендом — от Канады до Европы.

