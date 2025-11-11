Мой секрет идеального праздника: меньше планов, больше смеха — философия Friendsgiving в действии
Праздник в кругу друзей — это особенное сочетание уюта, смеха и хорошей еды без лишнего официоза. Не нужно выстраивать идеальный сценарий или переживать за каждую деталь — ведь смысл "Friendsgiving" (или, по-нашему, День благодарности с друзьями) именно в лёгкости. Как провести его вкусно, весело и без стресса? Секретами делится Грег Лофтс, заместитель редактора по еде и развлечениям в журнале Martha Stewart Living.
"Не переусердствуйте с планами — это же вечеринка, а не свадьба. Чем меньше контроля, тем больше удовольствия", — говорит Грег Лофтс.
Главное правило
Friendsgiving — не про идеальные фото, а про живые эмоции.
"Не переживайте по мелочам. Это ваши друзья — они пришли не оценивать, а отдыхать", — напоминает Лофтс.
Лучший подход — простота. Не старайтесь быть идеальным хозяином: просто создайте атмосферу, где всем уютно.
Советы редактора Martha Stewart
1. Устройте "пироги и гарниры"
"Потлок — очевидное, но эффективное решение", — отмечает Лофтс.
Разделите гостей на две группы: одни приносят пироги, другие — гарниры. Так стол получится разнообразным, а готовка не займёт весь день. Главное — заранее уточнить, кто что делает, чтобы не получить пять яблочных пирогов подряд (хотя, шутит Грег, он бы не расстроился).
2. Объедините два праздника в один
Friendsgiving часто отмечают после Дня благодарения. Почему бы не соединить его с Новым годом?
"Мой друг в колледже придумал праздник под названием "Благодаро-Рождество” — это гениально", — смеётся Лофтс.
Меню остаётся классическим: индейка, пироги, сезонные блюда. Добавьте немного зимнего настроения — гирлянды, свечи, пряные напитки и печенье. А декор можно купить со скидкой сразу после "Чёрной пятницы” и использовать в следующем году.
3. Сделайте пижамную вечеринку
"Зачем просить друзей приходить в платьях, если можно всех собрать в пижамах?" — предлагает Лофтс.
Купите одинаковые мягкие пижамы и раздайте их гостям. На стол — большая кастрюля чили, заранее приготовленная, с сыром, кукурузными чипсами и острым перцем. Каждый накладывает себе сам — просто, весело и вкусно.
4. Меню "Пироги и бёдрышки"
"Самое вкусное в любой птице — это бёдра", — уверяет Лофтс.
Приготовьте запечённые куриные или индюшачьи бёдра — они готовятся быстро, не требуют постоянного внимания и стоят дешевле. А на десерт — домашние пироги. Минимум хлопот, максимум удовольствия.
5. Превратите вечер в игру
"Игры — лучшее, что объединяет друзей", — говорит Лофтс.
Подготовьте настольные и активные игры — от "Твистера” до карточных. Разложите закуски, чтобы не прерывать веселье ради ужина.
6. Составьте меню и расписание
Планировать стоит только то, что помогает. Сделайте список блюд и распределите, что и когда готовить. Это избавит от паники в день праздника.
7. Учтите пищевые особенности гостей
"Всегда готовлю хотя бы одно вегетарианское и одно безглютеновое блюдо — вдруг кому-то это важно", — советует Лофтс.
Так вы проявите заботу, и всем будет комфортно.
8. Закупитесь заранее
Закупите продукты длительного хранения за неделю, а свежие — за пару дней до праздника.
9. Не бойтесь магазинных продуктов
"Готовить всё с нуля — красиво, но нереалистично", — говорит Лофтс.
Купите готовые оливки, орешки, джем или сыр. Вкус — не в процессе, а в настроении.
10. Не забудьте лёд
"Храните лёд в пакетах — автомат в холодильнике не справится с вашими друзьями", — шутит Лофтс.
11. Музыка обязательна
"Без музыки это просто собрание", — уверен Лофтс.
Составьте плейлист заранее или включите любимые пластинки.
"Однажды я полвечера искал нужную песню среди старых альбомов — не повторяйте мою ошибку!"
12. Получайте удовольствие
"Оставьте посуду на потом. Или используйте биоразлагаемую одноразовую. Главное — быть в моменте", — советует Лофтс.
Не начинайте убирать во время праздника — гости решат, что пора уходить.
"Если уж действительно хотите, чтобы ушли, включите Donna Summer — Last Dance. Все поймут намёк!"
Сравнение форматов Friendsgiving
|Формат
|Преимущества
|Недостатки
|Потлок
|Простота, много блюд
|Теряется единый стиль
|Пижамная вечеринка
|Уют и веселье
|Менее "праздничный" вид
|Благодаро-Рождество
|Эффектно и атмосферно
|Больше декора и хлопот
|Игровой вечер
|Смех и активность
|Еда уходит на второй план
Пошаговые советы
-
Определите формат заранее.
-
Назначьте помощника — не делайте всё в одиночку.
-
Делегируйте блюда гостям.
-
Продумайте музыку, освещение и аромат.
-
Не пытайтесь контролировать каждую минуту — спонтанность делает праздник живым.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: стремление впечатлить.
Последствие: усталость и раздражение.
Альтернатива: простая еда, искренние эмоции.
-
Ошибка: планировать всё до секунды.
Последствие: теряется лёгкость.
Альтернатива: оставьте пространство для импровизации.
-
Ошибка: забыть про музыку.
Последствие: скука и тишина.
Альтернатива: готовый плейлист под настроение.
А что если…
…вы не умеете готовить? Пусть гости принесут блюда или закажите доставку.
…гости не знакомы между собой? Настольные игры и общие тосты помогут сблизиться.
…мало места? Сервируйте на полу с подушками — уютнее не придумаешь.
Частые вопросы
Сколько еды готовить?
На каждого — одно основное блюдо и два гарнира. Остатки — приятный бонус.
Что предложить тем, кто не пьёт?
Горячий яблочный сидр, чай с корицей или лимонад с розмарином.
Как украсить без лишних трат?
Свечи, сухоцветы, осенние листья и гирлянды — просто и красиво.
Мифы и правда
-
Миф: праздник должен быть идеальным.
Правда: главное — настроение, а не идеальные фото.
-
Миф: хозяин не отдыхает.
Правда: лучший организатор — тот, кто веселится вместе со всеми.
-
Миф: одноразовая посуда — дурной тон.
Правда: современные биоразлагаемые наборы выглядят стильно.
3 интересных факта
-
Название Friendsgiving появилось в США в 2007 году благодаря соцсетям.
-
Запросы на этот праздник растут в ноябре на сотни процентов.
-
Формат праздника с друзьями стал международным трендом — от Канады до Европы.
