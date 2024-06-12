В Германии предлагают ввести обязательную военную службу для женщин, информирует газета Zeit, ссылаясь на некоторых немецких политиков, выдвинувших данную идею.



Высказывания заместителя председателя фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге, Йохана Вадефуля, подразумевают, что в наши дни стоит прекратить различать мужчин и женщин.



Согласно его высказываниям, военная служба для женщин должна быть введена как можно скорее. Эксперт из ХДС, Серап Гюлер, также поддерживает данную идею.



Всеобщая воинская повинность в ФРГ была отменена с 1 июля 2011 года.



В конце мая сообщалось, что Писториус представил президиуму Социал-демократической партии свою концепцию развития Бундесвера.



По данным из Spiegel, возвращение всеобщего воинского призыва не входит в его планы; скорее всего, идет речь о создании стимулирующей системы для молодежи, побуждающей служить в Бундесвере.



Среди таких стимулов могут быть возможность бесплатного получения водительских прав, упрощенный доступ к образовательным программам и льготы по выплате студенческих кредитов.

Фото: commons. wikimedia. org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)