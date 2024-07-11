По мнению пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, решение Соединенных Штатов размещать дальнобойное вооружение в Германии приближает мир к новой "холодной войне".
В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он отметил, что такой поворот событий несет опасность для международной безопасности.
Пентагон заявил о начале развертывания дальнобойных ударных систем в Германии с 2026 года, что превзойдет имеющиеся уже в Европе возможности.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус пояснил, что данные системы будут периодически устанавливаться на ротации, что позволит Берлину развивать собственные аналоги.
Заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия отреагирует военным ответом на такие планы в спокойной манере, избегая нервозности и эмоциональных проявлений.
Такие действия могут способствовать наращиванию напряженности в регионе и будут тщательно проанализированы со стороны российских властей.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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