Министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о том, что власти ФРГ не исключают вливания в военную оборону страны. Пополнить бюджет планируется в количестве двух процентов ВВП. При этом политик не исключил, что такой суммы будет недостаточно - об этом он рассказал на Мюнхенской конференции.
- Я с гордостью могу сказать, что в этом году мы потратим более 2% нашего ВВП на оборону, - сообщил он. - Я также достаточно реалистичен и понимаю, что, возможно, этого будет недостаточно в ближайшие годы.
Всего в 2024 году правиельство Германии намерено выделить на оборону страны чуть больше 73 миллиардов долларов. Эта сумма составляет 2,01 процента от прогнозируемого валового внутреннего продукта.
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Свой комментарий он оставил в социальной сети.
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