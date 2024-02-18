Министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о том, что власти ФРГ не исключают вливания в военную оборону страны. Пополнить бюджет планируется в количестве двух процентов ВВП. При этом политик не исключил, что такой суммы будет недостаточно - об этом он рассказал на Мюнхенской конференции.

- Я с гордостью могу сказать, что в этом году мы потратим более 2% нашего ВВП на оборону, - сообщил он. - Я также достаточно реалистичен и понимаю, что, возможно, этого будет недостаточно в ближайшие годы.

Всего в 2024 году правиельство Германии намерено выделить на оборону страны чуть больше 73 миллиардов долларов. Эта сумма составляет 2,01 процента от прогнозируемого валового внутреннего продукта.