Власти ФРГ просят Украину объяснить причины отказа во въезде немецкому парламентарию из партии "Левые" — Зёрену Пелльманну, сообщил представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер.



Посольство ФРГ на Украине уже вчера связывалось с украинской стороной по этому вопросу. Вагнер заявил на пресс-конференции, что они серьезно относятся к этой ситуации и планируют выяснить причины отказа во въезде, обращаясь к украинским властям.



Юридические обоснования отказа пока остаются неизвестными.



Парламентарий Пелльманн, критиковавший поставки оружия в Украину, сообщил немецкой газете Welt, что ему было отказано во въезде.



Он прибыл в польский город Пшемышль и находился в пути в Киев поездом в рамках поездки, организованной фондом Розы Люксембург, близким к его партии.



Тем не менее, перед прибытием во Львов украинские пограничники попросили Пелльманна покинуть поезд, после чего он был возвращен обратно в Польшу через несколько часов.

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