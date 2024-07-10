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МИД Германии запросил объяснений от Украины
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МИД Германии запросил объяснений от Украины

Власти ФРГ просят Украину объяснить причины отказа во въезде немецкому парламентарию из партии "Левые" — Зёрену Пелльманну, сообщил представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер.

Посольство ФРГ на Украине уже вчера связывалось с украинской стороной по этому вопросу. Вагнер заявил на пресс-конференции, что они серьезно относятся к этой ситуации и планируют выяснить причины отказа во въезде, обращаясь к украинским властям.

Юридические обоснования отказа пока остаются неизвестными.

Парламентарий Пелльманн, критиковавший поставки оружия в Украину, сообщил немецкой газете Welt, что ему было отказано во въезде.

Он прибыл в польский город Пшемышль и находился в пути в Киев поездом в рамках поездки, организованной фондом Розы Люксембург, близким к его партии.

Тем не менее, перед прибытием во Львов украинские пограничники попросили Пелльманна покинуть поезд, после чего он был возвращен обратно в Польшу через несколько часов.

Фото: commons. wikimedia. org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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