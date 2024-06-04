Генпрокуратура ФРГ отказалась от комментариев по поводу дополнительного запроса российских коллег в связи с терактами на "Северных потоках".
Накануне Генеральная прокуратура России отправила дополнительные запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра в связи с инцидентами, совершенными против РФ, включая инциденты на "Северных потоках".
Представитель генпрокуратуры Германии отметил, что ведомство не намерено отвечать на запрос России и не планирует предоставлять ответ на обращение из России. Попросил отнестись с пониманием.
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