Генпрокуратура ФРГ отказалась от комментариев по поводу дополнительного запроса российских коллег в связи с терактами на "Северных потоках".



Накануне Генеральная прокуратура России отправила дополнительные запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра в связи с инцидентами, совершенными против РФ, включая инциденты на "Северных потоках".



Представитель генпрокуратуры Германии отметил, что ведомство не намерено отвечать на запрос России и не планирует предоставлять ответ на обращение из России. Попросил отнестись с пониманием.

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