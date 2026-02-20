Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка в белом свитере оверсайз
Девушка в белом свитере оверсайз
© https://ru.freepik.com by drobotdean is licensed under Free
Главная / Недвижимость
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 13:52

Кашемир и шёлк больше не стираю часто — не пахнет без порошка и барабана

Запах табака или жареной еды на одежде часто заставляет нас автоматически включать стиральную машину. Но частая стирка, особенно деликатных тканей, может быстрее испортить вещи, чем сами запахи. Вместо этого существует простой способ освежить текстиль без воды и моющих средств. Этот метод активно обсуждают сторонники бережного ухода за гардеробом.

Почему не стоит стирать вещи из-за одного запаха

Даже если одежда выглядит чистой, запах дыма или кухни кажется достаточным поводом для стирки. Однако каждый цикл — это нагрузка на ткань. Трение в барабане, воздействие воды и моющих средств постепенно ослабляют волокна, тускнеют цвета и меняют форму изделия.

Особенно это касается кашемира, шерсти, шёлка и плотного денима. Частая стирка может привести к усадке, появлению катышков и потере структуры. Кроме того, лишние циклы увеличивают расход воды и электроэнергии.

Неожиданное решение — морозильник

Метод основан на воздействии низкой температуры. Неприятные запахи часто связаны с деятельностью бактерий, которые остаются в волокнах ткани. Экстремальный холод временно подавляет их активность и помогает нейтрализовать запах.

Процедура проста:

  1. Убедитесь, что вещь полностью сухая.
  2. Аккуратно сложите её.
  3. Поместите в герметичный пакет с плотной застёжкой.
  4. Оставьте в морозильной камере на 12-24 часа.

Пакет необходим, чтобы ткань не впитала запахи продуктов и не покрылась инеем.

После заморозки — обязательная вентиляция

Достав одежду, не надевайте её сразу. Дайте ткани постепенно вернуться к комнатной температуре, разложив на ровной поверхности вдали от источников тепла. Затем повесьте вещь на свежем воздухе или у открытого окна примерно на час. Проветривание завершит процесс и уберёт остаточные запахи.

Для каких тканей метод особенно полезен

Этот способ особенно ценят любители "сырых" джинсов: частая стирка разрушает индиго и меняет посадку. Морозильник позволяет освежить деним без потери цвета и формы.

Также метод подходит для кашемира и шёлка, которые не переносят частых контактов с водой и моющими средствами. Заморозка помогает сократить количество стирок и сохранить мягкость натуральных волокон.

Экономия и забота о гардеробе

Отказ от лишних стирок снижает расход воды и электричества, а одежда служит дольше. Это практичный способ продлить жизнь любимым вещам без дополнительных затрат.

Конечно, заморозка не удалит пятна и не заменит полноценную стирку при серьёзных загрязнениях. Но если проблема только в запахе, морозильник может стать неожиданным союзником. Такой подход помогает сохранить качество тканей и сократить нагрузку на окружающую среду.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Укладка плитки под углом превращается в испытание — перекос заметен сразу вчера в 16:19

Популярный узор может стать фатальной ошибкой интерьера, если проигнорировать правило центральной оси и геометрию швов.

Читать полностью » Кровать в студии вчера в 4:17

Дизайнеры раскрыли приемы, которые заставляют маленькую квартиру дышать: от скрытых ящиков в цоколе мебели до текстильных стен и зеркальных иллюзий.

Читать полностью » Льняные шторы уходят в прошлое — в 2026 их заменяют более эффектные ткани 18.02.2026 в 23:13

Учитывая изменения в текстильной моде, шторы теперь могут не просто украшать, но и существенно изменять атмосферу в доме.

Читать полностью » Комната выглядит дороже без лишних затрат: дизайнерский приём с оттенком краски преображает интерьер 18.02.2026 в 19:31

Дизайнеры объяснили, как индивидуальный цвет краски меняет интерьер без ремонта. Почему этот приём набирает популярность и как повторить его дома.

Читать полностью » Пятно на нежной ткани исчезает без химчистки — главное не сделать роковой шаг 18.02.2026 в 14:53

Узнайте, как бережно удалить пятна с кашемировых свитеров, не повредив деликатную ткань.

Читать полностью » Ключи от квартиры не выдают месяцами — один документ запускает процесс 18.02.2026 в 12:50

Задержка ключей от квартиры может привести к дополнительным расходам: узнайте, как действовать дольщику для защиты своих прав.

Читать полностью » Квартира мечты превращается в ловушку: ошибок при покупке, которые заставят жалеть о каждом метре 18.02.2026 в 12:28

Покупка квартиры легко превращается в игру эмоций. Риелтор объясняет, как выстроить процесс, сузить выбор и не пожалеть о решении.

Читать полностью » Интерьер спальни теряет уют за один мазок кисти: модные цвета, которые работают против сна 18.02.2026 в 11:24

Дизайнеры назвали цвета для спальни, которые могут нарушить сон и атмосферу уюта. Почему белый, красный и желтый — не лучший выбор.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Охлаждение по одному шагу: как начать закаливание и не запустить воспаление
Красота и здоровье
Россиян накрыла эпидемия бессонницы: организм больше не терпит эти вечерние привычки
Общество
Сибирский вектор: как новосибирские вузы усиливают позиции России в Африке
Наука
Соотношение пальцев указало на возможную роль эстрогена в эволюции мозга
Садоводство
Яркие шляпки в саду пугают дачников — но чаще всего они приносят пользу
Красота и здоровье
Стресс, переутомление и зимняя хандра объединяются — 4 сочетания добавок бьют сразу по всем фронтам
Спорт и фитнес
Женский рельеф не рождается в зале: скрытые ловушки сжигают мышцы даже при жёстких тренировках
Еда
Стейк с чесночной пастой и винным соусом меняет всё — сочность держится до последнего кусочка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet