С 6 по 9 марта в Красноярский край поступили две партии черемши из Краснодарского края. Общий вес груза превысил 600 килограммов. Продукцию доставили самолетами, а специалисты Россельхознадзора ее полностью проконтролировали. Ранее, 26 февраля, в Красноярск привезли первую партию этого года весом 100 килограммов с юга России. Поставки такой зелени с потеплением набирают обороты.

Что такое черемша

Черемша растет в лесах как дикий лук с острым ароматом. Листья и луковицы накапливают аллицин — то самое вещество, что делает чеснок полезным и антибактериальным. Весной она выходит из земли первой, дарит организму витамины группы B и C после зимы, когда свежих овощей мало. Биохимия проста: сернистые соединения в ней подавляют бактерии, а антропологи отмечают, как такие растения помогали людям выживать в суровых краях тысячелетиями.

Вкус черемши пикантный, с чесночным послевкусием, но нежнее. Люди собирают ее вручную в естественных зарослях, чтобы сохранить свежесть. В Красноярском крае такой продукт редкость — местные заросли еще под снегом, вот и везут с юга.

Физика хранения тоже важна: черемша быстро вянет без холода, теряет до 20% витаминов за сутки при комнатной температуре. Поэтому грузы летят быстро, в специальных контейнерах.

Как доставили свежий урожай

Две партии с 6 по 9 марта взлетели из Краснодара прямиком в Красноярск. Каждая порция прошла досмотр у Россельхознадзора — проверяли на вредителей и качество. Самолеты сократили путь до часов, вместо дней по земле, где зелень могла испортиться.

"Поставки свежей черемши в северные регионы вроде Красноярского края — это шаг к укреплению продовольственной базы. Логистика самолетами позволяет сохранить витаминный состав, что критично ранней весной. Такие грузы стимулируют местный рынок и снижают зависимость от импортных аналогов. Мы наблюдаем рост объемов, и это положительно сказывается на развитии территорий." Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Общий вес перевалил за 600 килограммов — это тысячи пучков для прилавков. Проверки выявили все в норме: без плесени, с правильным уровнем влажности. Такая оперативность минимизирует потери.

Ранее 26 февраля прилетела стартовая партия в 100 килограммов. Она задала тон сезону, показав, что авиация справляется с первыми тоннами.

Что ждет поставки дальше

С марта потепление ускорит сборы на юге, и объемы черемши вырастут. Самолеты продолжат летать, пока местные поля не дадут урожай — обычно это конец апреля в Красноярье. Рынок отреагирует: цены упадут с 500 рублей за кг до 200-300.

Биохимия подсказывает: пик пользы черемши в первые дни после сбора, когда аллицин максимален. Доставка с юга заполняет пробел, пока сибирская весна медлит. Антропологи видят в этом эхо древних миграций продуктов по сезонам.

Россельхознадзор держит руку на пульсе — будущие партии тоже проверят строго. Это гарантирует безопасность и свежесть на столах.