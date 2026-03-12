Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Джидинская черемша
Джидинская черемша
© commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин is licensed under CC BY 4.0
Главная / Сибирский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 11:48

Родом с юга: свежая черемша уверенно завоевывает сердца красноярцев и полки магазинов

С 6 по 9 марта в Красноярский край поступили две партии черемши из Краснодарского края. Общий вес груза превысил 600 килограммов. Продукцию доставили самолетами, а специалисты Россельхознадзора ее полностью проконтролировали. Ранее, 26 февраля, в Красноярск привезли первую партию этого года весом 100 килограммов с юга России. Поставки такой зелени с потеплением набирают обороты.

Что такое черемша

Черемша растет в лесах как дикий лук с острым ароматом. Листья и луковицы накапливают аллицин — то самое вещество, что делает чеснок полезным и антибактериальным. Весной она выходит из земли первой, дарит организму витамины группы B и C после зимы, когда свежих овощей мало. Биохимия проста: сернистые соединения в ней подавляют бактерии, а антропологи отмечают, как такие растения помогали людям выживать в суровых краях тысячелетиями.

Вкус черемши пикантный, с чесночным послевкусием, но нежнее. Люди собирают ее вручную в естественных зарослях, чтобы сохранить свежесть. В Красноярском крае такой продукт редкость — местные заросли еще под снегом, вот и везут с юга.

Физика хранения тоже важна: черемша быстро вянет без холода, теряет до 20% витаминов за сутки при комнатной температуре. Поэтому грузы летят быстро, в специальных контейнерах.

Как доставили свежий урожай

Две партии с 6 по 9 марта взлетели из Краснодара прямиком в Красноярск. Каждая порция прошла досмотр у Россельхознадзора — проверяли на вредителей и качество. Самолеты сократили путь до часов, вместо дней по земле, где зелень могла испортиться.

"Поставки свежей черемши в северные регионы вроде Красноярского края — это шаг к укреплению продовольственной базы. Логистика самолетами позволяет сохранить витаминный состав, что критично ранней весной. Такие грузы стимулируют местный рынок и снижают зависимость от импортных аналогов. Мы наблюдаем рост объемов, и это положительно сказывается на развитии территорий."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Общий вес перевалил за 600 килограммов — это тысячи пучков для прилавков. Проверки выявили все в норме: без плесени, с правильным уровнем влажности. Такая оперативность минимизирует потери.

Ранее 26 февраля прилетела стартовая партия в 100 килограммов. Она задала тон сезону, показав, что авиация справляется с первыми тоннами.

Что ждет поставки дальше

С марта потепление ускорит сборы на юге, и объемы черемши вырастут. Самолеты продолжат летать, пока местные поля не дадут урожай — обычно это конец апреля в Красноярье. Рынок отреагирует: цены упадут с 500 рублей за кг до 200-300.

Биохимия подсказывает: пик пользы черемши в первые дни после сбора, когда аллицин максимален. Доставка с юга заполняет пробел, пока сибирская весна медлит. Антропологи видят в этом эхо древних миграций продуктов по сезонам.

Россельхознадзор держит руку на пульсе — будущие партии тоже проверят строго. Это гарантирует безопасность и свежесть на столах.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Набережная романтики уходит в ремонт: церемонии бракосочетаний Красноярска переносят в ТЦ вчера в 16:11

В Красноярске из-за крупного ремонта одного из главных мест для свадебных церемоний регистрации браков временно организуют в неожиданной локации среди промышленных объектов, что разжигает жаркие споры в сети.

Читать полностью » Ледяное дыхание небес: порывы воздуха на Алтае разогнались до рекордных отметок за одну ночь вчера в 13:19

Стихия нанесла внезапный удар по Сибири, сделав один из районов эпицентром мощнейшего ветра в масштабах страны и заставив города буквально замереть в ожидании.

Читать полностью » Рейд, который изменит облик Омска: активисты проверили фасады на соответствие новым нормам оформления вчера в 13:15

Активисты КТОС провели рейд по центральным улицам Омска, проверяя соблюдение новых правил оформления. Что они обнаружили?

Читать полностью » В Кузбассе в 2026 году отремонтируют 226 километров дорог 02.03.2026 в 13:25
Асфальт Кузбасса растянулся как резина: экономия дала 226 километров трасс

Правительство Кемеровской области подвело итоги торгов по дорожным работам на 2026 год. Сэкономленные 200 млн руб из регионального и федерального бюджетов усилят безопасность трасс, минимизируя трещины от сибирских морозов.

Читать полностью » В НСО поголовье фуражных коров сократилось на 6,6 тысячи голов в 2025 году — РБК 08.01.2026 в 9:33
Закупочные цены падают, ГСМ дорожают, люди уходят: три причины, по которым коров становится меньше

В Новосибирской области продолжается сокращение поголовья фуражных коров, несмотря на рост продуктивности и стабильное обеспечение переработчиков молоком.

Читать полностью » Спрос на специалистов ЖКХ в Новосибирской области вырос на 78% — Авито 08.01.2026 в 8:27
Вакансии в ЖКХ выросли на 78%: как один регион показывает будущее всего рынка труда

В Новосибирской области резко вырос спрос на специалистов ЖКХ: число вакансий увеличилось на десятки процентов, а зарплаты продолжают расти.

Читать полностью » Заповедник Тунгусский создаст экотропу к эпицентру падения метеорита — Логунова 08.01.2026 в 8:24
Заповедник отмечает 30 лет и готовит подарок: тропа к эпицентру мощнейшего взрыва в истории

В Красноярском крае к юбилею Тунгусского феномена планируют создать экологическую тропу к месту взрыва космического объекта.

Читать полностью » 527 родителей отказались от вакцинации детей в Омской области в 2025 году — Минздрав 07.01.2026 в 9:43
За границу не пустят, в садик — тоже: какие ограничения ждут непривитых детей в Омской области

В Омской области сотни родителей ежегодно отказываются от прививок детям. Врачи предупреждают о рисках для здоровья и коллективного иммунитета.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Россиян предупредили о невозможности обменять некоторые виды долларов
ПФО
Сельское хозяйство Татарстана взрывает шаблоны: рекордные результаты и поддержка от государства на подходе
СКФО
В Архангельске закрывают центральный городской рынок
ПФО
Жилищный рынок в Татарстане бьёт рекорды: как новые стандарты меняют правила игры для застройщиков
ПФО
Изменения в трафике: как Нижний Новгород стал опасным местом для пешеходов
ПФО
Транспорт или тюрьма: как компенсация за ОСАГО помогает людям с инвалидностью в Удмуртии
Недвижимость
Коридор сокровищ превращается в ловушку: обычный мусор у двери может стоить жизни и больших денег
СКФО
Препятствия на пути к знаниям: учитель покорил заснеженные тропы ради экзамена в горах Дагестана
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet