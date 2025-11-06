Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ветеринария
ветеринария
© mos.ru by Фото: пресс-служба государственной ветеринарной службы города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 20:11

Частое мочеиспускание у собаки — не всегда норма: вот когда стоит волноваться

Частое мочеиспускание у собаки может быть вызвано заболеваниями

Частое мочеиспускание у собаки может насторожить любого владельца, вызывая беспокойство. Это явление не всегда связано с болезнью, но требует внимательного подхода и осведомленности о возможных причинах. В этой статье мы рассмотрим, что может быть причиной учащенного мочеиспускания у собак и как владельцу действовать в таких случаях.

Причины частого мочеиспускания у собак

Частота мочеиспускания у собак зависит от множества факторов, включая возраст, породу, питание и условия жизни. Иногда частое мочеиспускание может быть связано с естественными процессами организма, а в других случаях оно может свидетельствовать о более серьезных проблемах со здоровьем.

1. Физиологические причины

Частое мочеиспускание не всегда связано с болезнью. Некоторые физиологические причины могут включать:

  • Употребление большого количества воды - если собака пьет много жидкости, естественно, что она будет чаще ходить в туалет.

  • Повышенная активность - во время интенсивных прогулок или физической активности питомец может пить больше воды, что также приводит к учащенному мочеиспусканию.

  • Период течки у сук - в этот период у самок может наблюдаться частое мочеиспускание как часть естественного физиологического процесса.

  • Возраст - щенки и пожилые собаки могут чаще ходить в туалет, что связано с возрастными особенностями их организма.

Если собака ведет себя обычно, активно ест и пьет, а учащенное мочеиспускание не сопровождается другими симптомами, поводов для беспокойства нет.

2. Инфекции мочевыводящих путей

Одна из самых распространенных причин частого мочеиспускания — инфекции мочевыводящих путей, такие как цистит. Это воспаление мочевого пузыря или уретры, которое может проявляться такими симптомами:

  • Болезненные позывы к мочеиспусканию.

  • Мутная моча с примесями крови.

  • Вялость и снижение аппетита.

Если вы заметили такие симптомы у вашей собаки, необходимо как можно скорее обратиться к ветеринару для диагностики и назначения лечения.

3. Заболевания почек и эндокринные расстройства

Проблемы с почками, сахарный диабет и другие эндокринные заболевания могут влиять на водно-солевой баланс в организме, что вызывает учащенное мочеиспускание. Признаки таких заболеваний включают:

  • Постоянная жажда.

  • Необъяснимое изменение веса.

  • Слабость и апатия.

Если эти симптомы присутствуют, важно как можно скорее обратиться к ветеринару для диагностики и начала лечения.

4. Стресс и поведенческие причины

Стресс, изменения в окружении или неправильное воспитание могут быть причиной частого мочеиспускания у собаки. Причины стресса могут включать:

  • Переезд в новый дом.

  • Появление новых членов семьи.

  • Недостаток прогулок и внимания.

  • Маркировка территории, особенно у нестерилизованных самцов.

Если вы заметили, что частое мочеиспускание связано с такими обстоятельствами, старайтесь создать для питомца более спокойную и стабильную атмосферу. Также можно проконсультироваться с кинологом, чтобы устранить поведенческие проблемы.

Что делать владельцу при частом мочеиспускании у собаки

Если ваша собака начала чаще ходить в туалет, следует принять несколько мер:

  1. Наблюдайте за состоянием питомца. Следите за другими симптомами, такими как изменения в аппетите, уровне активности или поведении.

  2. Контролируйте количество воды и пищи. Обратите внимание на количество потребляемой жидкостью и скорректируйте питание, если это необходимо.

  3. Обеспечьте регулярные прогулки. Убедитесь, что ваша собака получает достаточно физической активности.

  4. При подозрении на болезнь — обращайтесь к ветеринару. Обследование поможет выявить возможные заболевания, такие как инфекции мочевыводящих путей или патологии почек.

  5. Следуйте указаниям ветеринара. Если диагноз подтвержден, своевременное лечение поможет избежать осложнений.

Частое мочеиспускание у собаки может быть вызвано разными причинами — от нормальных физиологических процессов до серьезных заболеваний. Важно внимательно следить за состоянием питомца, своевременно обращаться к ветеринару и следовать рекомендациям специалистов. Понимание причин частого мочеиспускания и забота о здоровье питомца помогут вам обеспечить ему долгую и счастливую жизнь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Более 70% россиян считают культуру выгула собак важной для города сегодня в 14:06
Жаль, раньше не знала: держу питомца на поводке всегда — и конфликты с другими собаками исчезли

Как вести себя с собакой на прогулке, чтобы не раздражать соседей и не попасть в неловкую ситуацию? Шесть простых правил для ответственных владельцев.

Читать полностью » Британская короткошёрстная кошка склонна к сердечным заболеваниям после 7 лет сегодня в 14:03
Беру британскую кошку в семью с детьми — конфликтов ноль, но один факт меняет все представления

Плюшевая шерсть, круглые щёчки и независимый характер — всё о британских кошках. Узнайте, чем они особенные и как заботиться о них правильно.

Читать полностью » Ветеринар Климов: пикацизм у кошек связан с дефицитом микроэлементов в рационе сегодня в 13:54
Кошка ест наполнитель из лотка — челюсть отвисла от причины: это вам не безобидная шалость

Узнайте, почему кошка ест наполнитель из лотка и какие шаги нужно предпринять для её безопасности.

Читать полностью » Собаки распознают запахи через уникальную анатомию носа сегодня в 13:50
Нос собаки мокрый не случайно — шокирующий секрет его суперсилы раскроется сейчас

Узнайте, какие удивительные тайны скрывает нос вашего питомца и как он видит мир через запахи.

Читать полностью » У некоторых пород собак и кошек повышенная чувствительность к соли и жирам сегодня в 12:39
Теперь всегда убираю шоколад подальше: почему даже крошка может сломать праздник собаке

Чем можно и чем нельзя угощать кошек и собак на Новый год — безопасные праздничные лакомства и советы ветеринаров для заботливых хозяев.

Читать полностью » У собак есть способность различать до 200 слов, но важнее интонация, чем значение сегодня в 12:36
Произносишь Фу! с раздражением — питомец теряет доверие: настоящий секрет послушания раскрыт

Почему собака не слушает команду "Фу!" и как произносить её, чтобы питомец реагировал без страха и стресса — советы современных кинологов.

Читать полностью » Профилактика атопического дерматита у собак: нужны регулярные обработки от блох и правильное кормление сегодня в 10:05
Столкнулась с атопией у собаки: вот что реально помогло улучшить её состояние

Как справляться с атопическим дерматитом у собак, что нужно для его лечения и профилактики, а также как минимизировать обострения болезни.

Читать полностью » Блохи с собаки могут передавать заболевания, такие как бартонеллёз и ленточный червь сегодня в 9:11
Подцепил блох с собаки: что я сделал, чтобы избавиться от укусов и угрозы здоровья

Узнайте, могут ли блохи с собаки перейти на человека, как это происходит, и как защитить себя и питомца от этих паразитов.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Гостевой дом в Лазаревском: доступные цены, но качество питания оставляет желать лучшего
Питомцы
Кота можно отучить копать в цветочных горшках с помощью игрушек
Садоводство
Правильный уход за пуансеттией для яркого цветения в зимний период
Еда
Йогуртовые и цитрусовые заправки делают салаты из капусты лёгкими и ароматными
Красота и здоровье
Эксперимент Университета Англия подтвердил: возвращение "детского лица" помогает вспомнить забытые эпизоды
Авто и мото
Рулевая рейка выходит из строя из-за неправильного ремонта и дешевых деталей
Еда
Цельнозерновой хлеб и хлебцы помогают сделать бутерброд более полезным
Культура и шоу-бизнес
Юридическая драма "Всё честно" с Ким Кардашьян получила 6% на Rotten Tomatoes
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet