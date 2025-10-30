Смена работы становится знаком нестабильности: вот как расценивают это рекрутеры

Сегодня смена работы каждые два года — это нормальное явление, если смены оправданы карьерной логикой и типом занятости. В беседе с Pravda.Ru HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО, Гарри Мурадян, рассказал, когда частая смена работы становится профессиональным непостоянством в глазах рекрутеров.

Что влияет на восприятие частой смены работы?

Как отметил эксперт, рекрутеры начинают говорить о профессиональном непостоянстве, когда соискатель меняет работу чаще одного раза в год. Ранее стабильность в работе ассоциировалась с длительным пребыванием в одной компании, например, в течение десяти лет. Сегодня же этот срок значительно сократился.

"Сегодня нормой считается смена работы каждые полтора-два года. Если вы проработали в компании этот срок и решили перейти в другую, это воспринимается положительно. Работодатели понимают, что специалист ищет возможности для развития и новые задачи", — поделился своим мнением Гарри Мурадян.

Когда частая смена работы — это нормально?

По словам эксперта, восприятие частой смены работы зависит от профессии и типа занятости. Для проектных специалистов, таких как антикризисные менеджеры или аудиторы, частая смена места работы воспринимается как показатель гибкости и разностороннего опыта.

"Если у человека проектный тип занятости, то рекрутеры спокойно относятся к его частой смене работодателей. Напротив, разнообразный опыт и участие в различных проектах только увеличивает ценность такого сотрудника. Такой карьерный путь воспринимается как осознанное развитие, а не как профессиональное непостоянство", — объяснил Гарри Мурадян.

Как работодатели воспринимают стабильность?

Если сотрудник работает долго на одном месте, рекрутеры ожидают, что он будет продвигаться по карьерной лестнице. Работодатели хотят видеть, что человек развивается, осваивает новые функции, берет на себя дополнительные ответственности и приносит больше пользы компании.