Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кухонное полотенце
Кухонное полотенце
© pexels. com by Tima Miroshnichenko is licensed under public domain
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 6:06

Как я ухаживаю за полотенцами: сколько раз их стоит стирать, чтобы избежать бактерий

Микробиолог Фристоун заявила, что полотенца нужно стирать после двух использований

Правильная стирка полотенец — это не только вопрос чистоты, но и здоровья. По словам профессора клинической микробиологии в Университете Лестера, доктора Примроуз Фристоун, полотенца следует стирать после каждого второго использования. Однако для людей с ослабленным иммунитетом рекомендуется стирать их после каждого применения.

Базовые утверждения и описания перерабатываемого текста

Влажные полотенца, особенно банные, создают отличную среду для размножения бактерий и грибков. Эти микроорганизмы могут привести к различным заболеваниям кожи, таким как инфекции, зуд и даже волдыри. Более того, загрязненные полотенца часто источают неприятный запах, который возникает из-за остатков моющего средства или кондиционера, на которых питаются микробы.

Доктор Фристоун подчеркнула, что частая стирка полотенец помогает избежать накопления грязи и бактерий, что является важным аспектом поддержания гигиены в домашних условиях.

Советы по частоте стирки полотенец

  1. Обычные случаи
    Согласно рекомендациям микробиолога, полотенца следует стирать после двух использований, чтобы избежать накопления бактерий и грибков. Это особенно важно для полотенец, которые используются для ухода за телом и лицом.
  2. Люди с ослабленным иммунитетом
    Для людей с ослабленным иммунитетом, например, пожилых людей или тех, кто проходит лечение, рекомендуется стирать полотенца после каждого применения. Это помогает минимизировать риск инфекций и других заболеваний кожи.
  3. Профилактика неприятных запахов
    Стирать полотенца достаточно часто помогает избежать неприятных запахов, возникающих от остатков моющих средств или кондиционеров. Эти остатки могут служить питательной средой для бактерий и грибков.

Влияние на здоровье

Использование полотенец, которые не были должным образом очищены, может вызвать различные кожные заболевания:

  1. Инфекции кожи
    На влажных полотенцах, которые долго остаются грязными, могут размножаться патогенные микроорганизмы, что увеличивает риск инфекций.
  2. Зуд и волдыри
    Частое использование загрязненных полотенец может привести к зуду, воспалению кожи и даже появлению волдырей.
  3. Неприятные запахи
    Накопление остатков моющих средств или пота на полотенцах приводит к появлению затхлого запаха, который указывает на присутствие бактерий.

Плюсы и минусы

Способ действия Плюсы Минусы
Частая стирка полотенец Удаление бактерий, предотвращение запахов, поддержание гигиены. Требуется больше воды и энергии для стирки.
Стирание полотенец после каждого использования (для людей с ослабленным иммунитетом) Минимизация риска кожных заболеваний и инфекций. Может быть неудобно и затратно в условиях ограниченного времени.
Не стирка полотенец в течение длительного времени Экономия времени и воды. Увеличение риска инфекций, запахов и повреждения кожи.

FAQ

Как часто нужно стирать полотенца для поддержания гигиены?
Рекомендуется стирать полотенца после двух использований, а для людей с ослабленным иммунитетом — после каждого применения.

Почему полотенца могут пахнуть даже после стирки?
Это связано с остатками моющего средства или кондиционера, которые задерживаются в ткани и служат питательной средой для бактерий и грибков, вызывающих неприятные запахи.

Какие ткани лучше всего подходят для полотенец?
Лучше всего использовать полотенца из хлопка, так как эта ткань быстро впитывает влагу и легко очищается при стирке.

Мифы и правда

Миф: Полотенца можно стирать реже, если они не сильно загрязнены.
Правда: Даже если полотенца не кажутся грязными, на них могут оставаться бактерии и грибки, которые вызывают кожные заболевания.

Миф: Порошки и кондиционеры для белья не влияют на качество полотенец.
Правда: Остатки моющих средств могут накапливаться на ткани, создавая среду для размножения микробов и неприятных запахов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Литая ёлка служит дольше любых других материалов — дизайнеры вчера в 22:17
Выбрала искусственную ёлку на глаз — и зря: потом узнала один нюанс, который меняет всё

Как разобраться среди десятков видов искусственных ёлок и выбрать ту, что прослужит долгие годы? Полный гид по материалам, креплениям и размерам.

Читать полностью » Сочетание разных фактур делает интерьер глубже и теплее — дизайнеры вчера в 21:11
Добавила три предмета в интерьер — и комната вдруг стала по-турецки уютной и тёплой

Как превратить обычную квартиру в тёплое восточное пространство без дизайнеров и больших затрат: свет, текстиль, ароматы и ритуалы для дома с душой.

Читать полностью » Акцент на входной зоне формирует первое праздничное впечатление — дизайнеры вчера в 20:02
Украшала дом как обычно — а одно простое решение вдруг создало настоящую новогоднюю магию

Узнайте, как создать праздничную атмосферу заранее: цветовые схемы, идеи новогодней ёлки и стильные способы украсить дом без лишних усилий.

Читать полностью » Смесь мятного розмаринового и цитронеллового масел отпугивает мышей до 60 дней — эксперты вчера в 19:52
Нашла способ прогнать мышей без ловушек — запах действует моментально

Узнайте о простом натуральном способе, который надолго отпугивает мышей и помогает защитить дом, не прибегая к ловушкам и вредной химии.

Читать полностью » Сода и перекись эффективно очищают диван от пятен и запаха — клинер Леверетт вчера в 19:44
Испортила диван, потому что не сделала одну мелочь — не повторяйте мою ошибку

Ваш диван нуждается в свежести? Простой рецепт с содой и перекисью справится с пятнами и запахами — даже без химии.

Читать полностью » Скотт Шрейдер: водка безопасно очищает хром, металл и ювелирные украшения вчера в 19:04
Не покупаю больше спреи для стекла — водка справляется лучше, чем дорогие средства

Оказывается, бутылка водки способна не только улучшить настроение, но и привести дом в порядок. Эксперты по уборке рассказали, как этот напиток справляется с грязью, запахами и даже плесенью.

Читать полностью » Райан Нолл: перекись водорода эффективна, но опасна для древесины и металлов вчера в 18:59
Перекись — не панацея: эксперты назвали 6 мест, где она наносит больше вреда, чем пользы

Перекись водорода кажется универсальным чистящим средством, но эксперты предупреждают: есть поверхности, для которых она опасна. Узнайте, что нельзя обрабатывать этим «безвредным» антисептиком.

Читать полностью » Тёплая вода с моющим средством быстро растворяет кухонный жир — эксперт Тонер вчера в 18:47
Раньше терла часами, теперь просто распыляю — и жир сходит сам

Простой и результативный способ удаления жира с кухонных поверхностей работает лучше многих средств — и адаптируется под плиту, фартук, посуду и вытяжку.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Нагар на свечах может привести к повреждению катализатора — автоэксперт
Авто и мото
Высокий крутящий момент улучшает динамику и тяговые способности авто — инженеры
Еда
Мандариновый торт с бисквитом и кремом получается воздушным — повар
Спорт и фитнес
Растяжка снижает скованность спины после нагрузок — подтверждают врачи
Садоводство
Поздний посев цинний дает полноценные кусты в мягком климате
Садоводство
Инсектициды эффективно уничтожают щитовку и защищают комнатные растения
Красота и здоровье
Хром и кальций не способствуют похудению, несмотря на популярность — диетолог Ирина Соколова
Красота и здоровье
Инфекционист Александр Поцелуев: паротит вызывает отек околоушных желез
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet