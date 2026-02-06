Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Тост, поджаренный в тостере
Тост, поджаренный в тостере
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 7:58

Французский тост заиграл новым вкусом: добавил один ингредиент — семья в восторге с первого кусочка

Французский тост кажется самым простым завтраком из возможных: хлеб, яйца, молоко — и готово. Но именно в этой "простоте" легко застрять на скучном вкусе, который ничем не запоминается. Марта Стюарт предлагает очень лёгкий способ сделать блюдо более изысканным, не превращая кухню в ресторан: добавить в яичную основу апельсиновый ликёр. Об этом пишет Chowhound.

Секрет Марты Стюарт — апельсиновый ликёр в яичной основе

Главное отличие версии Марты Стюарт от классических французских тостов — ароматный акцент, который появляется благодаря оранжевому ликёру. В статье уточняется, что такой напиток, как Grand Marnier, даёт вкус не просто "апельсина", а более сложный букет: бренди, мацерированные апельсиновые корки и древесные нотки выдержки. В результате даже привычный завтрак начинает звучать глубже и "взрослее".

Добавлять много не нужно: по рекомендации автора, достаточно примерно одной столовой ложки ликёра на четыре-пять ломтиков хлеба. Это работает как тонкая специя — вкус становится богаче, но не превращается в десерт с резким алкоголем.

Если алкоголь использовать не хочется, можно заменить его апельсиновым соком и цедрой. А для максимально яркого цитрусового эффекта допускается комбинировать все три варианта: сок, цедру и немного ликёра.

Как сделать французский тост "на уровень выше" по правилам Стюарт

Апельсиновый ликёр — не единственный штрих. Марта Стюарт подходит к этому завтраку так же, как и к любому "простому" блюду: базу нужно выбрать качественную, а мелочи довести до совершенства.

Первое, на что она обращает внимание, — хлеб. Стюарт предпочитает бриошь за его молочный вкус и маслянистую структуру. При этом совет простой: ломтики лучше брать чуть толще стандартных для сэндвича. Тогда хлеб не расползётся в заварной основе и останется плотным, но мягким внутри.

Вторая деталь — сахар. Вместо обычного сахара или кленового сиропа для подслащивания она предлагает использовать шлифованный сахар. Его кристаллы крупнее привычных, поэтому он даёт не только сладость, но и лёгкий "блестящий" финиш, который делает блюдо визуально более нарядным.

Чем можно дополнить такой завтрак дома

Даже при базовом наборе — бриошь, апельсиновая основа и правильный сахар — французский тост получается заметно интереснее. Но идею легко развить, если хочется разнообразия.

Например, вместо бриоши можно попробовать гавайские булочки — они дают более мягкую, сладковатую текстуру. А сверху добавлять то, что делает блюдо насыщеннее и "праздничнее": нутеллу, орехи (грецкие или пекан), корицу, ломтики апельсина.

Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

