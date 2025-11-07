Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чашка кофе
Чашка кофе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 23:04

Отказалась от кофемашины — и теперь варю кофе только так: вкус удивил

Френч-пресс вновь становится популярным способом приготовления кофе без кофемашины

Мы привыкли полагаться на современные кофемашины, которые обещают идеальный напиток одним нажатием кнопки. Но стоят они немало, требуют обслуживания и электричества. Между тем есть старый, почти забытый способ приготовления кофе, который не уступает по вкусу дорогим эспрессо — френч-пресс. Простая стеклянная колба с поршнем и металлическим фильтром может вернуть утративший аромат кофе к жизни.

Как немного нужно для счастья

Для многих утро начинается не с будильника, а с запаха кофе. Его аромат поднимает настроение, а глоток свежесваренного напитка запускает тело и мысли. Но вовсе не обязательно иметь дома дорогую кофемашину, чтобы наслаждаться по-настоящему качественной чашкой. Всё, что нужно — френч-пресс, чайник и немного молотого кофе.

Почему стоит вспомнить про френч-пресс

Френч-пресс — это кофейник с металлическим ситечком и поршнем, который позволяет использовать давление, чтобы извлечь максимум вкуса и эфирных масел из зёрен. В отличие от бумажных фильтров, он не задерживает масла, придающие напитку насыщенность и аромат. В итоге кофе получается плотным, округлым по вкусу и с естественной "текстурой" — как в хорошей кофейне.

Таблица "Сравнение"

Способ Вкус Стоимость Уход Время приготовления
Кофемашина Очень точный, стабилен Высокая Регулярная чистка, таблетки 1-2 мин
Турка Насыщенный, с осадком Средняя Мыть легко 5 мин
Френч-пресс Полный, ароматный Низкая Промыть после каждого раза 4-5 мин
Растворимый кофе Слабый Низкая Минимальный 1 мин

Советы шаг за шагом: как приготовить кофе во френч-прессе

  1. Нагрейте воду до 90-95 °C — не кипятите полностью.

  2. Добавьте кофе: 1-2 столовые ложки (7-10 г) на 150 мл воды.

  3. Залейте половину воды, перемешайте и дайте настояться 30 секунд — кофе "раскроется".

  4. Долейте остальную воду, накройте крышкой с поднятым поршнем.

  5. Подождите 3-4 минуты, затем медленно опустите поршень вниз.

  6. Разлейте кофе сразу, не оставляйте в кофейнике, иначе он станет горьким.

Совет: кофе средней обжарки и среднего помола даёт наилучший баланс аромата и тела напитка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком мелкий помол → фильтр забивается, кофе мутный → используйте крупный помол.
  • Слишком долго настаиваете → горечь → ограничьтесь 4-5 минутами.
  • Забыли вымыть пресс → налёт, посторонний запах → промойте тёплой водой без моющих средств.

А что если…

Вы в дороге: френч-пресс лёгкий, не требует электричества — идеален для дачи, путешествий и кемпинга.
Вы пьёте кофе на работе: используйте компактную модель (350 мл) — быстро и чисто.
Хотите снизить кислотность: добавьте немного тёплого молока или сливок.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Дешёвый и долговечный Требует ручной работы и ожидания
Сохраняет масла и аромат кофе Может оставлять лёгкий осадок
Не требует фильтров и электричества Нужно быстро мыть после использования
Компактен, подходит для поездок Не подходит для тех, кто спешит утром

FAQ

Можно ли использовать молотый кофе из магазина?
Да, но выбирайте помол крупнее, чем для эспрессо — иначе фильтр не справится.

Сколько кофе можно приготовить за раз?
В стандартном френч-прессе — до 1 литра (4 чашки).

Подходит ли для холодного кофе?
Да — метод cold brew: залейте холодной водой и оставьте на 8-12 часов.

Можно ли заваривать чай?
Конечно, френч-пресс идеально подходит для травяных настоев и зелёного чая.

Мифы и правда

Миф: френч-пресс — пережиток прошлого.
Правда: он снова популярен у бариста и любителей specialty coffee.

Миф: кофе получается слабым.
Правда: сила напитка зависит от пропорций и времени заваривания.

Миф: пресс сложен в уходе.
Правда: достаточно промыть водой после каждого использования.

3 интересных факта

  • Френч-пресс изобрели во Франции в XIX веке, но запатентовали итальянцы в 1929 году.
  • В отличие от фильтра, он не задерживает эфирные масла, ответственные за "тело" кофе.
  • Многие профессиональные дегустаторы используют френч-пресс для тестов свежей обжарки.

Исторический контекст

До появления автоматических машин именно френч-пресс был символом европейской кофейной культуры. Он олицетворял неспешное утро, аромат пара и привычку уделять время себе. Сегодня, когда техника берёт на себя всё, френч-пресс возвращается как способ "замедлиться" и почувствовать вкус момента — без лишней суеты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Грамотное оформление прачечной превращает бытовую зону в элемент интерьера сегодня в 15:26
Белый свет, дерево и немного фантазии: формула идеальной прачечной для квартиры

Как превратить день стирки в удовольствие: 19 идей для оформления прачечной, где всё под рукой и каждая полка работает на комфорт.

Читать полностью » Звук катающихся шаров в потолке связан с деформацией металлической арматуры сегодня в 14:46
Я наконец узнала, что это за жуткий звук шаров по потолку – и успокоилась

Почему по ночам в панельных домах слышен звук катающихся шаров: физики объяснили, что это всего лишь колебания арматуры, а не полтергейст под потолком.

Читать полностью » Чтобы крышки на банках не ржавели, обработайте их раствором соды и тщательно высушите сегодня в 13:43
Раньше крышки на банках покрывались ржавчиной – теперь я знаю, как этого избежать

Как сохранить крышки от ржавчины и соленья свежими на всю зиму: простой лайфхак с подсолнечным маслом или парафином защитит банки от коррозии.

Читать полностью » Как очистить ковер от воска: эффективные способы с льдом, утюгом и уксусом сегодня в 12:39
Я избавилась от следов воска на ковре – помог простой домашний способ

Пролитый воск больше не проблема: лёд, бумажное полотенце и тёплый утюг помогут очистить ковер от пятен свечей без усилий и вреда для ворса.

Читать полностью » Специалисты рассказали, что избавиться от затхлого запаха полотенец можно с помощью уксуса сегодня в 12:32
Полотенца больше не пахнут сыростью – я просто добавила одну вещь в стирку

Почему полотенца начинают пахнуть даже после стирки и как вернуть им свежесть без ароматизаторов: простая формула — горячая вода, уксус и правильная сушка.

Читать полностью » Никита Минько объяснил, как очистить ковер от кофе, вина и чернил без повреждения ткани сегодня в 12:09
Я узнала, как вывести пятна с ковра без следа – теперь он снова как новый

Как правильно чистить ковер от пятен и не испортить волокна: эксперт объяснил, какие средства подойдут для синтетики, шерсти и шелка, и как смывать химию без следов.

Читать полностью » Уход за пледом: температура, отжим и сушка для сохранения мягкости сегодня в 11:30
Раньше после стирки плед становился жёстким – теперь я знаю, как этого избежать

Как постирать плед, чтобы он остался мягким, пушистым и не потерял форму: простые правила и лайфхаки по уходу за любимым домашним текстилем.

Читать полностью » Как выбрать сковороду: чугун, сталь или алюминий – рекомендации экспертов сегодня в 10:27
Я сменила старую сковороду и больше не переживаю за здоровье и вкус блюд

Выбираем сковороду, которая сделает блюда вкусными и безопасными: какой материал лучше, какое покрытие долговечнее и почему толщина дна имеет значение.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Решая взять пассажира с дороги, водитель автоматически берёт на себя ответственность
Спорт и фитнес
Тренер Блинова рассказала, как система маленьких шагов помогает сохранить здоровье после 40 лет
Туризм
Елена Лисейкина объяснила, что нужно носить в самолете для комфортного полета
УрФО
Правительство РФ увеличит аренду охотничьих баз в Челябинской области в 2,8 раза
Авто и мото
Для восстановления компрессии в старых автомобильных двигателях можно использовать Димексид
Еда
Термическая обработка не уничтожает токсины в просроченной пище
Красота и здоровье
Доктор Нокс Бисли: главной причиной облысения остаётся генетика и чувствительность к ДГТ
Наука
Гласный: короеды усиливают ущерб хвойным лесам Европы из-за изменения климата
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet