Жаль, раньше не знала: бордоский дог и французский бульдог — джентльмены с мягким сердцем

Франция известна не только своей кухней, искусством и романтичной атмосферой, но и выдающимися породами собак. Именно здесь появились десятки удивительных четвероногих, ставших любимцами людей по всему миру. Французские псы — это воплощение грации, интеллекта и верности, а также отличный пример того, как эстетика и характер могут гармонично сочетаться в одном животном. Представляем топ-5 самых знаменитых пород собак родом из Франции, каждая из которых по-своему отражает французский шарм.
1. Пудель — элегантность и интеллект
Пожалуй, самая узнаваемая французская порода. Шикарные кудри, аристократическая осанка и весёлый нрав делают пуделя любимцем во многих странах.
"Эти пёсики отличаются добродушным характером, жизнерадостностью, они прекрасные компаньоны", — отмечают кинологи.
Пудели бывают разных размеров — от миниатюрного до королевского. Но все они одинаково активны, умны и отлично поддаются дрессировке. Порода считается одной из самых сообразительных в мире.
Пудель не только "диванная собачка" — он прекрасно плавает, любит игры и подвижные прогулки. Его кудрявая шерсть гипоаллергенна, но требует регулярного ухода и стрижки.
Характер: дружелюбный, преданный, весёлый.
Идеален для: семей с детьми и активных владельцев.
2. Бордоский дог — французская сила и благородство
Эта массивная, но невероятно добродушная собака получила мировую известность после фильма "Пёс и его господин". За внушительным внешним видом скрывается настоящий джентльмен с мягким сердцем.
"Солидный джентльмен с серьезной и суровой маской, но на самом деле при правильном воспитании он добряк и весельчак", — отмечают специалисты.
Бордоский дог прекрасно ладит с детьми, обожает внимание и заботу. Однако это порода для опытных владельцев — таким собакам необходима ранняя социализация и твёрдая, но доброжелательная дрессировка.
При своей массивности дог удивительно ленив и любит уют — идеальный охранник, который с радостью полежит рядом с хозяином на диване.
Характер: уравновешенный, преданный, немного упрямый.
Идеален для: домов с территорией, спокойных и уверенных владельцев.
3. Французский бульдог — маленький философ
Очаровательный, смешной и умный — французский бульдог стал символом городских питомцев. Его крупные уши-"летучие мыши" и бесконечно добрые глаза покорили миллионы сердец.
"Общительный и милый добрячок очень умен и сообразителен", — говорится в описании породы.
Французский бульдог отлично адаптируется к жизни в квартире, не требует долгих прогулок, но обожает внимание и игру. Иногда проявляет упрямство, поэтому дрессировка должна быть мягкой и последовательной. Главное — не перекармливать, ведь бульдоги склонны к набору веса.
Характер: ласковый, компанейский, немного упрямый.
Идеален для: городских жителей и пожилых людей.
4. Бишон фризе — белоснежное облачко радости
Маленький плюшевый комочек с жизнерадостным характером и настоящим французским обаянием. Бишон фризе отличается гипоаллергенной шерстью, не линяет и почти не пахнет, что делает его идеальным домашним питомцем.
"Плюшевый антидепрессант считается гипоаллергенной породой, потому что не линяет и не пахнет", — подчёркивают заводчики.
Бишон требует внимания и общения, плохо переносит одиночество. Зато он с радостью учится трюкам, легко находит общий язык с детьми и другими животными. Регулярный уход за шерстью — обязательное условие, ведь именно она создаёт неповторимый "белоснежный шар" внешности.
Характер: весёлый, дружелюбный, общительный.
Идеален для: семей с детьми, аллергиков и любителей декоративных пород.
5. Папийон — "бабочка" с интеллектом учёного
Название этой породы переводится с французского как "бабочка" — благодаря большим ушкам, напоминающим крылья. Папийон — это миниатюрный компаньон с острым умом и аристократическими манерами.
Папийоны невероятно сообразительны и обучаемы, участвуют в соревнованиях по аджилити и любят внимание. Несмотря на крошечный размер, они активны и требуют игр и прогулок.
Эта порода обожает компанию людей, особенно своего хозяина — готова следовать за ним куда угодно.
Характер: игривый, преданный, умный.
Идеален для: активных людей, любителей интеллектуальных пород.
Французский стиль: элегантность и преданность
Французские собаки объединяют то, что ценится и в людях: утончённость, доброту, верность и темперамент. Будь то огромный бордоский дог или миниатюрный папийон, каждый из них несёт частичку французского очарования — умение любить и быть рядом без лишних слов.
Мифы и правда
|Миф
|Правда
|"Французские породы — исключительно декоративные"
|Среди них есть отличные охранники и охотники
|"Пудели — просто выставочные собачки"
|Это одна из самых умных пород в мире
|"Бульдоги не нуждаются в дрессировке"
|Без воспитания могут проявлять упрямство и капризы
3 интересных факта
Пудель долгое время был символом французской армии — его изображали на плакатах и эмблемах.
Французский бульдог был любимцем аристократии и модных домов Парижа в начале XX века.
Папийон — одна из старейших декоративных пород Европы, упомянута в картинах времён Людовика XIV.
