© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 0:41

Сменила встроенные модули на эти — кухня стала выглядеть совсем иначе

Отдельно стоящие кухонные шкафы становятся трендом 2026 года — дизайнеры

Отдельно стоящие кухонные шкафы — это мебель, которая не крепится к стенам и полу. В отличие от классических встроенных модулей, такие шкафы устанавливаются автономно, могут свободно перемещаться внутри кухни и при необходимости менять своё расположение. По своей сути они ближе к мебели, чем к стационарной отделке, что делает их универсальными для разных интерьеров, пишет House Digest.

Почему отдельно стоящие кухонные шкафы становятся трендом в 2026 году

Рост популярности отдельно стоящих кухонных шкафов связан с изменением отношения к жилому пространству. Владельцы домов всё чаще выбирают гибкость и персонализацию вместо жёстко заданной планировки. Такие шкафы позволяют адаптировать кухню под текущие задачи, образ жизни и даже сезонные изменения без ремонта.

Дополнительным фактором стала визуальная свобода: отдельно стоящие кухонные шкафы легко комбинируются по цветам, материалам и стилям, создавая уникальный интерьер, который сложно повторить при использовании встроенной мебели.

Экономия на установке и доступность

Встроенные кухонные шкафы требуют профессионального монтажа, стоимость которого может составлять от 100 до 650 долларов за погонный метр, а при индивидуальном заказе — значительно выше. Отдельно стоящие кухонные шкафы, как правило, нуждаются только в сборке и не требуют сложных строительных работ.

Это позволяет сократить расходы на обустройство кухни и делает отдельно стоящие кухонные шкафы более доступным вариантом для тех, кто хочет обновить интерьер без капитального ремонта.

Удобство уборки и обслуживания

Практичность — ещё одно важное преимущество. Отдельно стоящие кухонные шкафы обеспечивают доступ со всех сторон, что упрощает уход за поверхностями. Их можно отодвинуть, чтобы без труда очистить пол и стены, где обычно скапливается пыль и грязь. Такая особенность особенно ценится в домах, где важны чистота и простота ухода.

Возможности хранения и функциональность

Современные отдельно стоящие кухонные шкафы ничем не уступают встроенным по вместительности. Многие модели оснащены полками, внутренними секциями и дверцами с дополнительным местом для хранения. Это делает их полноценной альтернативой традиционным кухонным системам, включая использование в качестве шкафов-кладовых.

Подходят ли отдельно стоящие кухонные шкафы для любой кухни

Отдельно стоящие кухонные шкафы особенно хорошо подходят для интерьеров, где важны мобильность и возможность изменений: в квартирах-студиях, загородных домах и арендном жилье. Они уместны как в просторных, так и в компактных кухнях, особенно если необходимо избежать сложных монтажных работ.

Отдельно стоящие кухонные шкафы в 2026 году рассматриваются не как временная альтернатива, а как осознанный выбор в пользу гибкости, удобства и индивидуального дизайна. Они позволяют менять кухонное пространство без ремонта, упрощают уход и снижают затраты, что делает их актуальным решением для современного дома.

