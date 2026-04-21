Крупный план: вода в бутылке для питья
© https://pixabay.com by congerdesign is licensed under Free
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 18:24

Скрытые возможности терминалов: где искать бесплатную воду после контроля

Ситуация с подачей воды в аэропортах вызывает недовольство у путешественников. На досмотре забирают любимую бутылку, а потом приходится раскошеливаться на новую, причем по завышенной цене. Хоть формальные причины, связанные с безопасностью, известны, ощущение обмана не покидает. Однако изменения в этой сфере уже происходят, и порой они не столь заметны, но довольно значимы.

"Вопрос воды в аэропортах актуален для многих пассажиров, но изменения, касающиеся предоставления напитков, требуют внимания. Пассажирам стоит знать, что существуют способы обойти высокие цены, не теряя при этом в удобстве."

Эксперт по путешествиям Дмитрий Гаврилов

Изменения в предоставлении воды

Правила провоза жидкостей на борту самолетов вступили в силу еще в 2006 году. Они были введены после инцидентов, связанных с угрозами со стороны террористов. С тех пор пассажиров обязывают проносить не более 100 мл жидкостей. Несмотря на то, что эти меры могут показаться излишними, они остаются в силе. А для аэропортов это еще один способ получить доход: продажи напитков в зоне вылета заметно увеличились.

Иногда правила начинают меняться. Некоторые аэропорты внедряют новые практики, стараясь упростить жизнь пассажиров. Например, вопрос доступности воды стал центральным. Пассажиры начинают замечать, что стали доступны кулеры, а также питьевые фонтанчики, позволяющие без лишних затрат утолить жажду.

Эти изменения пока не повсеместны, но постепенно охватывают все больше аэропортов. Таким образом, сообщается о тренде, согласно которому даже в таких условиях гиперактивности пассажиры получают возможность оставаться на шаг ближе к комфорту.

Где искать бесплатную воду

Перед прохождением основного контроля пассажиры могут спокойно не только пить воду, но и брать с собой бутылки. Однако после финального досмотра особенно важно понимать, что пустую тару выбрасывать не обязательно. Ее можно оставить в ручной клади и пройти в зону ожидания.

Здесь многие терминалы оборудованы кулерами или питьевыми фонтанчиками, где есть возможность налить воду бесплатно. Этим особенно удобно пользоваться во время задержек рейсов, когда времени на ожидание значительно больше. Возможность просто утолить жажду может оказаться весьма приятным бонусом.

Важный нюанс: не всегда такие точки легко найти. Например, в Шереметьево их много, часто они стоят рядом с туалетами. А вот в Домодедово таких мест существенно меньше, и пассажиры могут столкнуться с трудностями, пытаясь найти кулер. Поэтому не спешите прощаться с пустыми бутылками.

Региональные аэропорты и их возможности

По всей стране появляются подобные нововведения. В региональных аэропортах, таких как Сочи и Уфа, также начинают устанавливать питьевые фонтанчики. Это обнадеживающие новости для путешественников, переживающих стоимость не только билетов, но и блюд в кафе, где цены, как правило, выше.

К примеру, в Сочи можно насладиться бесплатной водой, если заранее позаботиться о возможности наполнения имеющейся бутылки. Это становится особенно актуально, когда рейсы задерживаются. Таким образом, наличие кулера может решить проблему жажды и сэкономить средства, которые иначе пришлось бы потратить на покупку дорогой воды в аэропорту.

Появление таких возможностей во всех аэропортах — это не просто тренд, а необходимая мера, которая касается удобства и комфорта пассажиров, минимизируя их расходы на основные нужды.

"Возможность налить себе воды в аэропортах значительно увеличивает уровень комфорта для пассажиров. Постепенное внедрение таких пунктов — важный шаг к улучшению обслуживания на авиаперевозках."

Обозреватель туристических направлений Елена Кузнецова

FAQ

Почему забирают бутылки на досмотре?
Стандарты безопасности требуют, чтобы пассажиры не проносили на борт больше 100 мл жидкостей. Это было введено для предотвращения террористических актов.
Где можно найти бесплатную воду в аэропорту?
Бесплатную воду можно найти в кулерах или питьевых фонтанчиках, расположенных в зоне ожидания, особенно в крупных аэропортах, как Шереметьево. Однако их наличие не всегда гарантировано.
Можно ли проходить с пустой бутылкой?
Да, пустую бутылку можно оставить в ручной клади. Пройти с ней в зону ожидания не составит труда.

Проверено экспертом: эксперт по туризму Андрей Волков

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Смена привычек отдыхающих: предгорья Кубани становятся новым центром притяжения 16.04.2026 в 14:18

Минувший сезон на юге России прошел под знаком серьезных климатических перемен, заставивших турбизнес адаптироваться к вызовам погоды и новым запросам гостей.

Читать полностью » Между энтузиазмом и убытками: гостевые дома добились пересмотра драконовских тарифов на свет 16.04.2026 в 9:17

Предприниматели, выходящие из тени, столкнулись с непредвиденными коммунальными расходами, которые ставили под угрозу существование их семейного дела.

Читать полностью » Отпуск без моря и экскурсий: главный секрет отдыха оказался совсем в другом 13.04.2026 в 14:27

Психотерапевт Диана Генварская рассказала Pravda.Ru, почему в отпуске можно качественно отдохнуть дома.

Читать полностью » ФАС проверит стоимость авиаперелетов по внутренним направлениям по запросу депутатов 09.04.2026 в 18:11

Планирование весеннего отдыха часто сопряжено с поиском доступных способов перемещения внутри страны, где стоимость проезда вызывает вопросы у регулятора.

Читать полностью » Россияне нашли место со шведским столом на море в 300 км от Москвы: люкс в сосновом бору 09.04.2026 в 14:48

На популярном курорте в Ярославской области обновили формат обслуживания гостей, предложив необычные решения для утренних трапез и питания самых маленьких.

Читать полностью » Будущее без документов: как технология биометрии меняет правила посадки на поезда РЖД 09.04.2026 в 14:32

Российские железные дороги начали пилотное тестирование технологии, которая призвана упростить процедуру пропуска пассажиров в скоростные поезда.

Читать полностью » В поисках идеального солнца: где отдохнуть этой весной, избежав летнего зноя и суеты 09.04.2026 в 9:24

Выбор подходящего направления для весеннего путешествия требует тщательного анализа погоды, визового режима и текущей ситуации с авиасообщением.

Читать полностью » Бюджет под давлением: летний отпуск 2026 года станет испытанием для кошельков россиян 08.04.2026 в 10:11

Ведущие эксперты проанализировали изменения в стоимости популярных туристических направлений и назвали неочевидные факторы, влияющие на ценообразование в будущем.

Читать полностью »

Новости
Еда
Охлаждение вареных яиц обросло мифами: правда оказалась совсем в другом
Красота и здоровье
Люди гонятся за ЗОЖ и упускают главное: вот где кроется ошибка
Россия
Не делайте этого на Радоницу: список запретов, который удивит даже верующих.
Питомцы
Штраф за прогулку без намордника: вот какие породы попали в список опасных по закону
Спорт и фитнес
Роботы вышли на марафонскую дистанцию: что теперь будет со спортом
Садоводство
Когда сад не просыпается: как отличить зимний стресс от гибели любимых культур
Наука
Ледяной дождь отменяется: Москву в ближайшие дни ждет совсем другой погодный сценарий
Красота и здоровье
Эксперименты с пептидами приводят к опасным осложнениям: скрытая угроза инъекций
